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"Черна гора не иска конфликт със Сърбия": Кой е пиарът на Русия на Балканите?

12 август 2026, 11:03 часа 421 прочитания 0 коментара
Снимка: Kremlin.ru
"Черна гора не иска конфликт със Сърбия": Кой е пиарът на Русия на Балканите?

Черна гора не иска конфликт със Сърбия, обяви министър-председателят на страната Милойко Спаич в платформата Х, предаде черногорското издание Vijesti. Спаич каза това във връзка с изявлението на президента на Сърбия Александър Вучич, който заяви, че Черна гора иска да подобри отношенията си със Сърбия. "Искаме добросъседски отношения, но и ясна европейска политика, която, очевидно, г-н Вучич не иска да разбере“, каза още Спаич в платформата X.

Кой е пиарът на Русия на Балканите?

Спаич добави, че не е много уместно Вучич да поема ролята на пиар на Русия и да учи другите на принципи.

„Затова един прост въпрос към президента Вучич: как така, според наличните данни, Сърбия е един от най-важните източници на оръжие и боеприпаси за Украйна, докато изпраща едно послание към Москва и друго към Европа? Ние в Черна гора нямаме проблем с ясна позиция. Имаме само проблем с двойни стандарти“, коментира още Спаич.

Двата стола на Вучич

Припомняме, че докато Вучич се среща със Зеленски и демонстрира близост с украинския президент и се оказва, че Сърбия дава оръжия на Украйна - същевременно отказа да се присъедини към режима на санкции на ЕС срещу Русия и поддържа близки отношения с Кремъл.

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Преди дни самият Вучич заяви, че Сърбия не седи на множество столове, а има само свой собствен – сръбски, предадоха думите му от Радио и телевизия на Сърбия. ОЩЕ: Ще има, няма да има визи: Вучич с лоши новини за руснаците в Сърбия и удар по Путин

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Черна гора Русия Сърбия Александър Вучич Милойко Спаич
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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