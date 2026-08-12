"Черна гора не иска конфликт със Сърбия": Кой е пиарът на Русия на Балканите?

Черна гора не иска конфликт със Сърбия, обяви министър-председателят на страната Милойко Спаич в платформата Х, предаде черногорското издание Vijesti. Спаич каза това във връзка с изявлението на президента на Сърбия Александър Вучич, който заяви, че Черна гора иска да подобри отношенията си със Сърбия. "Искаме добросъседски отношения, но и ясна европейска политика, която, очевидно, г-н Вучич не иска да разбере“, каза още Спаич в платформата X.

Crna Gora ne želi sukob sa Srbijom. Želimo dobrosusjedske odnose, ali i jasnu evropsku politiku koju, očigledno, gospodin Vučić ne želi da razumije.



A nije baš primjereno da sa njegove pozicije preuzima ulogu PR-a Rusije i drugima drži lekcije o principijelnosti.



Zato jedno… pic.twitter.com/9PZ6NqgE25 — Milojko Spajić (@MickeySpajic) August 11, 2026

Кой е пиарът на Русия на Балканите?

Спаич добави, че не е много уместно Вучич да поема ролята на пиар на Русия и да учи другите на принципи.

„Затова един прост въпрос към президента Вучич: как така, според наличните данни, Сърбия е един от най-важните източници на оръжие и боеприпаси за Украйна, докато изпраща едно послание към Москва и друго към Европа? Ние в Черна гора нямаме проблем с ясна позиция. Имаме само проблем с двойни стандарти“, коментира още Спаич.

Двата стола на Вучич

Припомняме, че докато Вучич се среща със Зеленски и демонстрира близост с украинския президент и се оказва, че Сърбия дава оръжия на Украйна - същевременно отказа да се присъедини към режима на санкции на ЕС срещу Русия и поддържа близки отношения с Кремъл.

Преди дни самият Вучич заяви, че Сърбия не седи на множество столове, а има само свой собствен – сръбски, предадоха думите му от Радио и телевизия на Сърбия. ОЩЕ: Ще има, няма да има визи: Вучич с лоши новини за руснаците в Сърбия и удар по Путин