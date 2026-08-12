Грях ли е почивката в България? ВМРО-ДПМНЕ атакува опозицията на фона на пътуването на Роза Мицкоска до Пампорово

Кой къде е избрал да прекара своята лятна ваканция се оказа тема за македонските политици. Управляващата партия на Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ поставиха въпроса къде е лидера на опозиционната СДСМ Венко Филипче, предава Скопје1.мк. „Честно ли е СДС да каже къде е Венко Филипче на почивка? А – на яхтата на Зоран Заев в Егейско море. Под Б – с Вице Заев в България“, заявява ВМРО-ДПМНЕ.

Партията допълнително повдига обвинения за предполагаемо извличане на пари от РЕК и прехвърлянето им чрез фирма, но не цитира доказателства за тези твърдения в изявлението.

От обвиненията на опозицията излиза, че да почиваш в България е някакъв грях, но удобно забравя за почивката на Роза Мицкоска в Пампорово. ОЩЕ: Мицкоски на ски в Пампорово: Застрашено семейство или лицемерно отвличане на внимание

Мицкоски бил в годишен отпуск

От македонската управляваща партия реагира на сутрешното изявление на СДСМ и Венко Филипче за почивката на македонския премиер и проблемите с водата в Гостивар.

"За пет седмици министър-председателят Християн Мицкоски не се появи в Гостивар нито веднъж. Той не само не направи посещение, но и излезе в годишен отпуск", каза още Венко Филипче, пише македонската медия "Бриф". ОЩЕ: Проблемът с водата в македонския град Гостивар: Над 80 души потърсиха лекар