Привърженици на партията на Вучич нападнаха журналисти в Сърбия

Привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) нападнаха двама журналисти – кореспондент на агенция „Бета“ и репортер от регионалния портал Suboticke.rs. Атаката се случи пред офисите на партията в Суботица. Според свидетели, мъже, облечени в черно, са попречили на журналистите да снимат събирането, смачкали са журналистическата карта на единия и са се опитали да отнемат телефона на другия, преди полицията да пристигне и да предотврати по-нататъшно насилие.

Опозиционната Партия на свободата и справедливостта осъди нападението, наричайки нападателите „престъпници и биячи, които защитават разпадащ се режим”. ПСС поиска бързо разследване, обвинявайки местните власти и полицията, че прикриват извършителите и изпращат ясно послание, че „истината не трябва да се вижда” и че „журналистите ще бъдат наказвани за независимото си отразяване на събитията”.

