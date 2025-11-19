Войната в Украйна:

Просто изби от шахтата: Мистериозно изтичане на пяна в Скопие (СНИМКА)

19 ноември 2025, 09:56 часа 219 прочитания 0 коментара
Масивно изтичане на химическа пяна от централната шахта на булевард „Александър Македонски“ в Скопие е наблюдавано снощи. Това  разтревожи и притесни гражданите. Инспекторатът на град Скопие се намеси и извърши извънредна проверка на булеварда и установи, че замърсяването произхожда от фирма, работеща в непосредствена близост, съобщи македонската медия "Плюс инфо".  Кметът на Скопие Орче Георгиевски също реагира с публикация в социалните мрежи, наричайки ситуацията „тревожна“.

Нарушение, за което ще има санкции

Това е сериозно нарушение на законовите разпоредби и пряка заплаха за околната среда. Компетентните институции са предприели незабавни действия “ , написа кметът в профила си във "Фейсбук".

Той информира, че са взети проби от шахтата, от повърхността на булеварда, както и от машината за пяна, собственост на юридическото лице. Пробите са изпратени за анализ и резултатите се очакват днес. Кметът обяви, че днес ще бъде анализиран екологичният доклад, който юридическото лице е длъжно да притежава, за да се установят причините и евентуалните нередности в оперативните му процеси.

„Въз основа на установената ситуация и събраните доказателства, срещу юридическото лице ще бъдат предприети най-строги санкционни мерки. Няма да се допускат отклонения, всеки, който нарушава закона, замърсява околната среда и застрашава здравето на гражданите, ще се изправи пред пълната сила на институциите “ , написа кметът Орче Георгиевски. ОЩЕ: Мицкоски направи нощна обиколка на Скопие с новия кмет: Отидоха на лунапарк (ВИДЕО и СНИМКИ)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Скопие пяна Орче Георгиевски
