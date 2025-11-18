Доходите скачат с над 2 милиарда евро: Мицотакис иска гърците да живеят по-добре

Гръцкото правителство ще отпусне над два милиарда евро през следващите месеци, за да подпомогне доходите и да помогне за справяне с кризата с разходите за живот. Това заяви във вторник премиерът Кириакос Мицотакис, цитира думитке му гръцкото издание Kathimerini. „Приоритет е подкрепата на разполагаемия доход. Ще отпуснем над два милиарда евро през следващите месеци за подкрепа на доходите. Ако дадем повече, бихме застрашили фискалната стабилност“, каза той пред гръцката държавна телевизия ERT.

Кои групи са приоритет

Правителството ще даде приоритет на младите хора и семействата с деца, но не уточни как ще бъде изплатена тази помощ.

Мицотакис призна, че цените в Гърция са изключително високи, преди да добави, че инфлацията „е глобално явление".

Начинът за справяне с проблема е да се подпомогне разполагаемият доход на гражданите и същевременно да се извършват проверки на пазара, за да се ограничи спекулата, каза той.

„Но настоявам, че решението в крайна сметка е гражданинът да има повече пари в портфейла си. И това се прави с много смела данъчна реформа, която гражданите ще видят от следващата година и която значително ще увеличи разполагаемия им доход“, добави той.

Нови мерки за жилищната криза

Той каза също, че през следващите седмици правителството ще обяви нови мерки за справяне с жилищната криза, а съобщенията за новата програма за обновяване на домове се очакват преди края на годината.

На въпрос за сериозния проблем с трафика в Атина, Мицотакис каза, че „няма магическо решение", добавяйки, че решението е систематичната подкрепа за обществения транспорт, тъй като пътищата „не могат да бъдат построени за много кратък период от време".