Сняг изненада Хърватия (ВИДЕО)

Едни от първите снежинки за сезона пристигнаха в Хърватия. През нощта на вторник, 18 ноември, снежна покривка покри Лика, Горски Котар, както и върха на Медведница - Сльеме, съобщи хърватската медия "Индекс". Припомняме, че първият сняг падна още през октомври в по южния склон на връх Вучяк на планинската верига Велебит, част от Динарските планини. Днес се очаква на повечето места в Хърватия да вали дъжд, докато снегът ще се забелязва във вътрешността ще вали и предимно в по-високите райони. От обяд от запад валежите ще спрат и ще настъпи частично проясняване.

Пътищата

Хърватският автомобилен клуб (HAK) съобщи, че магистралите, преминаващи през планински райони, също са покрити със сняг. Призиваът към шофьорите е да бъдат изключително внимателни и да се адаптират към пътните условия

Kordun trenutno (još jače pada u Gorskom kotaru i Lici): pic.twitter.com/pYdcUY4ARk — Kad će Kiša (@kadcekisa) November 18, 2025

Още сняг в края на седмицата

Ще има няколко дни на затишие и в петък хърватските синоптици прогнозират превалявания от дъжд и гръмотевични бури, по-силно изразени на места, а сняг в планините, но и на места в низините, особено в западната част на вътрешността на Хърватия.

Съботата също носи неблагоприятни условия и истинско зимно време, обилни валежи на места, дъжд, сняг в планините, но са възможни и снежинки и в низините на западната и централната част на вътрешността.