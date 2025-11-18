Приключи разследването на случая, който нажежи обстановката в Черна гора

Приключи разследването по случая в Черна гора, който нажежи обстановката в страната. То разкрива, че турските граждани, които първоначално бяха обвинени в нападението над мъж в Подгорица, не са били замесени в инцидента. Случаят обаче доведе до антитурски настроения, изгаряне на турски ресторанти и призиви за линч. На 31 октомври Висшият съд на Черна гора в Подгорица обяви, че двамата турски граждани, задържани по обвинения в участие в нападение с нож в града, са освободени, след като е установено, че не са свързани с инцидента, съобщи Анадолската агенция.

Безвизовият режим с Турция се възстановява

Припомняме, че заради антитурското напрежение в страната черногорският премиер Милойко Спаич обяви в платформата X, че Черна гора временно ще преустанови безвизовия режим за турски граждани.

В началото на седмицата министърът на външните работи на Черна гора Ервин Ибрахимович заяви, че вярва, че решението на страната му да преустанови безвизовия режим за пътуване с Турция ще бъде отменено в рамките на 10-15 дни.

„В постоянна комуникация сме с министър-председателя Милойко Спаич. Вярвам, че решението за спиране на безвизовия режим с Турция ще бъде отменено в рамките на 10-15 дни“, каза той по време на съвместна пресконференция с германския външен министър Йохан Вадефул, който беше на официално посещение в столицата на Черна гора, Подгорица.

Ибрахимович съобщи, че дипломатическите мисии на Турция в Черна гора са били препълнени с посетители след спирането на споразумението за безвизово пътуване.