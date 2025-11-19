Студио Actualno:

Съдът дава старт на делото за трагедията в Кочани

19 ноември 2025, 06:05 часа 340 прочитания 0 коментара
Съдът дава старт на делото за трагедията в Кочани

Съдебният процес за трагедията в Кочани ще започне днес (19 ноември), като първите заседания са насрочени и за 25 и 26 ноември. Делото ще води съдия Диана Груевска Илиевска. Наказателният съд, прокуратурата и адвокатската колегия увериха, че ще предприемат всички необходими мерки, за да гарантират непрекъснато и ефективно протичане на процеса по делото за пожара в дискотеката "Пулс" в Кочани, при който загинаха 63 души, а около 200 бяха ранени.

ОЩЕ: Поредна събота, пореден "Марш на ангелите" за трагедията в Кочани

От съда съобщиха, че ще бъдат въведени засилени мерки за сигурност, включително присъствието на медицински екип. Пострадалите свидетели няма да могат да присъстват в залата, докато не бъдат разпитани. Ще има строга проверка на медицинските документи, с които участници в процеса могат да поискат отлагане по здравословни причини.

Главният прокурор Люпчо Коцевски твърди, че обвинението е напълно подготвено, като е сформиран разширен екип от 15 прокурори, за да не се допуснат забавяния. Въпреки големия обем доказателства, той заяви, че делото ще бъде ефикасно и справедливо.

Делото включва 38 обвиняеми – 35 физически и 3 юридически лица. Сред тях са собственици на заведения, управители, инспектори, бивши кметове, служители по сигурността и държавни чиновници, обвинени в тежки престъпления срещу обществената безопасност.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: 7 месеца след трагедията в Кочани: Говори се за подкупи, търси се истината за пиротехниката

Трагедията в Кочани се случи през нощта на 15 срещу 16 март, по време на концерт на група ДНК, когато искри от пиротехника подпалиха тавана на дискотеката. Огънят бързо се разпространи, а паниката и тесният изход предизвикаха хаос и струпване на хора, довело до десетки жертви и стотици ранени. Обектът не отговаряше на условията за безопасност.

Последният "Марш на ангелите", организиран от опечалените семейства се проведе в Скопие на 15 ноември. Той ще бъде запомнен с думите "63 сенки ще ви следят – всеки поглед търси правда". 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Дело Република Северна Македония Кочани дискотека пожар Македония
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес