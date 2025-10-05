Парапланеристка увисна на дърво. Пожарникари я разплетоха

Въпреки множеството предупреждения за опасно време и силен вятър, търсачите на силни усещания пренебрегват правилата в опита да си осигурят повече адреналин, дори това да представлява опасност за здравето и живота им. Такъв е случаят с млада парапланеристка, която едва не загина, не толкова геройски, в района под връх Бузлуджа. Благодарение на светкавичната и изключително професионална намеса на пожарникарите от Казанлък, инцидентът завърши без жертви и наранявания, предаде БГНЕС.

Полетът

Младата жена излетяла с парапланер от обширните поляни под хижа „Тонзос“, надявайки се на вълнуващ полет над Стара планина. Скоро след издигането обаче, нещо във въздуха се обърква. Рязка промяна в термиките – топлите въздушни течения, които поддържат парапланера – превръща полета ѝ в неконтролируемо пропадане. Силният порив на вятъра я понесъл и запратил право в короната на 15-метрово дърво. Оплетена в клоните и въжетата на парапланера, жената останала в капан, безпомощна и на метри над земята.

Снимка: iStock

Сигналът за бедствието веднага е подаден към Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Казанлък. На мястото на инцидента пристига екип, чиято подготовка се оказва ключова за щастливата развръзка. Оказва се, че пожарникарите от Казанлък са многократни шампиони в пожаро-приложните спортове – дисциплини, които изискват изключителна физическа сила, бързина и технически умения. С помощта на специализирана техника и с координирани действия, спасителите успяват да достигнат до бедстващата жена, да я обезопасят и да я свалят на земята без нито една драскотина.

Напомняне

Макар и да завършва с щастлив край, този случай е поредното напомняне за опасностите, които крие планината, особено при нестабилно време. Безразсъдството и желанието за силни усещания на всяка цена можеха да доведат до фатален край не само за потърпевшата, но и за някой от спасителите, рискували живота си по стръмния терен.

На фона на преминаващия над страната студен атмосферен фронт, властите и планинските служби отправят настоятелен призив към всички любители на екстремните спортове: въздържайте се от рисковани начинания! Условията в планината са непредсказуеми и опасни. Нека любовта към адреналина не

