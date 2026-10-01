Три петролни танкера са били ударени от снаряди в Ормузкия проток

Три петролни танкера са били ударени от неизвестни снаряди, докато са преминавали през Ормузкия проток тази седмица, съобщават компании за морска разузнавателна информация и сигурност. Става въпрос за кораби под либерийски флаг, чиито транспондери са били изключени. Те са минавали през на практика затворения от Иран пролив във вторник и сряда, когато са били поразени, по данни на компанията за морска разузнавателна информация Marisks.

По-рано тази седмица Организацията за морска търговия на Обединеното кралство (UKMTO), спонсорирана от Кралския флот, предупреди, че е получила три отделни закъснели доклада от трети страни за атаки срещу танкери, докато те преминавали през Ормуз.

В един от тези случаи кораб е бил ударен от предполагаем неизвестен снаряд, докато преминавал през пролива в понеделник вечерта, което е довело до пожар. Пожарът вече е потушен и корабът продължава пътуването си, като целият екипаж е в безопасност.

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Друго закъсняло съобщение, получено от UKMTO, се отнасяше за инцидент в пролива. Проверен източник е съобщил, че танкер, преминаващ в посока към Ормузкия проток, е бил ударен от неизвестен снаряд.

Третото закъсняло съобщение до UKMTO цитираше отново проверен източник, който съобщава, че танкер е бил ударен от неизвестен снаряд.

Снимка: Getty Images

Има яснота кои са трите танкера

Според Marisks и други компании за анализ на морския транспорт танкерите са били корабът за нефтопродукти Al Ruwais и танкерът за суров нефт Mersin Prosperity, и двата управлявани от ADNOC Logistics & Services от Обединените арабски емирства (ОАЕ), както и танкерът Sinbad, управляван от Anglo-Eastern Tanker Management, предава Reuters.

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Според данни на Kpler, прегледани от агенцията, Sinbad е натоварил рафинирани продукти в индустриалното пристанище Джубайл в Саудитска Арабия (в Персийския залив) в началото на септември.

Тези закъснели съобщения за атаките идват в момент, в който различни анализатори и инвестиционни банки твърдят, че потоците от петрол през пролива Ормуз са се възстановили почти или дори напълно до нивата отпреди войната. Въпреки прогнозите, че през този стратегически проток преминава повече петрол, оперативните рискове остават и проливът не е толкова отворен за трафик, колкото мнозина смятат, пишат от OilPrice.com.

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