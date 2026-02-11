Оставката на Румен Радев:

Ердоган и Мицотакис приветстваха тристранното сътрудничество с България в борбата с нелегалната миграция

Тристранният механизъм за сътрудничество в борбата с нелегалната миграция между Турция, Гърция и България е донесъл позитивни резултати, се казва в една от точките на съвместната декларация, която подписаха турският президент Реджеп Тайип Ердоган и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис днес в Анкара, съобщи гръцката телевизия ЕРТ. Мицотакис посети турската столица начело на правителствена делегация за среща с Ердоган и за Шестия Висш съвет за сътрудничество между Гърция и Турция.

В декларацията двете страни подчертават значението на продължаването и укрепването на сътрудничеството в борбата с нелегалната миграция. Другата точка на декларацията, в която се споменава България, е ангажиментът на Гърция и Турция за съвместно справяне с наводненията по река Марица в сътрудничество с другата страна в басейна на реката, т.е. България, предава БТА.

Двете страни се ангажират да задълбочат сътрудничеството си в устойчивото управление на водите в басейна на р. Марица и да активират отново смесената комисия, създадена с тази цел със споразумение от 2010 г.

В началото на декларацията Турция и Гърция отново подчертават решимостта си да развиват приятелски и добросъседски отношения на основата на взаимно уважение, мирно съжителство и разбирателство в съгласие с договореностите на Атинската декларация за приятелство и добросъседство от 2023 г. Двете страни потвърждават ангажимента си за развитие на ефективни канали и механизми за комуникация на всички равнища, както и за потушаване на неоправдани източници на напрежение. 

Други договорености

Гърция и Турция се договарят да развиват търговските си връзки с цел постигането на стокообмен от 10 млрд. долара до края на десетилетието. Те приветстват продължаването на временната система за предоставяне на шенгенски визи за краткосрочен престой на турски граждани с цел улесняване на посещенията им на 12 гръцки егейски острова.

Гърция и Турция подчертават значението на борбата с тероризма и организираната престъпност, изразяват решимост да оползотворят възможностите за сътрудничество в енергетиката, енергийната свързаност и възобновяемите енергийни източници, и се договарят да продължат сътрудничеството в модернизацията на важни трансгранични пътни и железопътни връзки.

По-конкретно двете страни са направили преглед на проекта за изграждане на нов трансграничен мост над р. Марица в района на Кипи (Гърция) и Ипсала (Турция).

В документа Гърция и Турция потвърждават ангажимента си към конструктивното сътрудничество в рамките на НАТО, споразумяват се да засилят взаимодействието си в международни организации, включително чрез взаимна подкрепа на кандидатури, когато е възможно, и се договарят да запазят динамиката в политическия диалог, позитивния дневен ред и мерките за изграждане помежду си.

Двете страни декларират и намерението си да засилят сътрудничеството си в науката, технологиите, изследванията и иновациите чрез двустранна програма.

Елин Димитров Отговорен редактор
