Червен код: Порой и наводнения чакат Пелопонес

Предупреждение за опасност от най-високата степен, “червен код“, е обявено от днес до петък в териториалните единици Ахая и Илия в северозападната част на полуостров Пелопонес, Южна Гърция, заради възможни наводнения вследствие на очакваните проливни валежи, съобщи Главният секретариат за гражданска защита, цитиран от телевизия Скай и БТА.

Според извънреден бюлетин на гръцката Национална метеорологична служба до петък в страната се прогнозират интензивни валежи, бури и силни ветрове.

Атмосферните явления ще бъдат интензивни на много места по южната част на крайбрежието на Йонийско море, западната част на Централна Гърция, Пелопонес, Крит, Цикладските острови, източната част на Егейско море и Додеканезите.

