Платформата Grokipedia, която се представя като ИИ (AI - изкуствен интелект) версия на Уикипедия и е "под шапката" на Илон Мъск, е налице спорно съдържание, свързано с Гоце Делчев. Това твърди македонската медийна платформа "Скопие 1".

"На страницата, посветена на Делчев, революционерът е описан като "български революционен лидер". Това напълно игнорира македонската историографска и научна традиция, която го третира като централна фигура на македонското националноосвободително движение. В публикувания текст Grokipedia акцентира върху образованието на Делчев в училища под екзархийска администрация и прави заключения за неговата националност от това, без да взема предвид историческия контекст от края на XIX век, когато идентичностите на Балканите са сложни, многостранни и далеч от днешните национални категории...

Този едностранчив подход отвори отново чувствителния дебат за историческия наратив около Делчев, но този път в дигитален формат, който се представя като "фактически" и "проверен". Историци и културни дейци предупреждават, че подобни платформи с изкуствен интелект, макар и технологично напреднали, често възпроизвеждат селективни източници и наративи. Особено обезпокоителен е фактът, че подобно съдържание се представя пред глобална аудитория, без ясно посочване на споровете и без включване на различни научни гледни точки. По този начин дигиталното пространство се превръща в ново бойно поле за исторически интерпретации, където алгоритмите, вместо научен диалог, оформят общественото възприятие.

Македонската общественост вече реагира, че това е пореден опит за предефиниране на македонската историческа идентичност. Според нея именно затова е необходимо публично да се оспорва подобно съдържание, а дигиталните платформи да поемат по-голяма отговорност при обработката на чувствителни исторически теми, които пряко засягат колективната памет и националната идентичност", се казва в материала.

