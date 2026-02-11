Три държави от Балканите засилват военното взаимодействие помежду си (СНИМКИ)

Нова среща между Албания, Хърватия и Косово се проведе днес в албанския град Шкодра. В нея участваха началниците на щабовете на въоръжените сили трите страни, предаде хърватската медия "Индекс". Фокусът на срещата е върху задълбочаването на военното сътрудничество чрез конкретни планове и дейности, в съответствие със споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между Албания, Хърватия и Косово, поясни началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Албания Арбен Кингджи.

В публикация във Facebook, Кингжи посочи, че целта е да се засили военното взаимодействие и координацията между трите страни.

Припомняме, че подобна среща имаше на 30 януари в Загреб, тя обаче беше на ниво директори по отбранителна политика и въоръжения. Преди това на 18 март 2025 г. в Тирана трите страни подписаха меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Сърбия пак недоволства

Министерството на отбраната на Сърбия обяви, че остро осъжда тристранната среща, оценявайки, че задълбочаването на военното сътрудничество представлява „фактор на натиск и предизвикателство за сигурността на Сърбия и сръбския народ в Косово“, както и заплаха за мира и стабилността в региона.

В изявлението се посочва, че подобни дейности са нарушение на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и Военно-техническото споразумение от Куманово, с твърдението, че КФОР са единственото легитимно въоръжено формирование на територията на Косово.

Министерството предупреди, че регионалните военни споразумения с участието на Косовските сили за сигурност биха могли да имат дългосрочни последици за сигурността и да дестабилизират ситуацията в Западните Балкани, заявявайки, че Сърбия остава ангажирана със запазването на мира, но няма да позволи жизненоважните ѝ национални и отбранителни интереси да бъдат компрометирани. ОЩЕ: Балканското военно сътрудничество се разширява: България има покана