Любопитно:

Три държави от Балканите засилват военното взаимодействие помежду си (СНИМКИ)

11 февруари 2026, 16:57 часа 136 прочитания 0 коментара
Три държави от Балканите засилват военното взаимодействие помежду си (СНИМКИ)

Нова среща между Албания, Хърватия и Косово се проведе днес в албанския град Шкодра. В нея участваха началниците на щабовете на въоръжените сили трите страни, предаде хърватската медия "Индекс". Фокусът на срещата е върху задълбочаването на военното сътрудничество чрез конкретни планове и дейности, в съответствие със споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между Албания, Хърватия и Косово, поясни началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Албания Арбен Кингджи.

В публикация във Facebook, Кингжи посочи, че целта е да се засили военното взаимодействие и координацията между трите страни.

Припомняме, че подобна среща имаше на 30 януари в Загреб, тя обаче беше на ниво директори по отбранителна политика и въоръжения. Преди това на 18 март 2025 г. в Тирана трите страни подписаха меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността. ОЩЕ: Новите военни съюзи на Балканите: Какви са целите и колко е опасно съществуването им?

Сърбия пак недоволства

Министерството на отбраната на Сърбия обяви, че остро осъжда тристранната среща, оценявайки, че задълбочаването на военното сътрудничество представлява „фактор на натиск и предизвикателство за сигурността на Сърбия и сръбския народ в Косово“, както и заплаха за мира и стабилността в региона.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В изявлението се посочва, че подобни дейности са нарушение на Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и Военно-техническото споразумение от Куманово, с твърдението, че КФОР са единственото легитимно въоръжено формирование на територията на Косово.

Министерството предупреди, че регионалните военни споразумения с участието на Косовските сили за сигурност биха могли да имат дългосрочни последици за сигурността и да дестабилизират ситуацията в Западните Балкани, заявявайки, че Сърбия остава ангажирана със запазването на мира, но няма да позволи жизненоважните ѝ национални и отбранителни интереси да бъдат компрометирани. ОЩЕ: Балканското военно сътрудничество се разширява: България има покана

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Западни Балкани Косово Хърватия Албания
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес