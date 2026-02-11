Ердоган преди да посрещне Мицотакис: Духа вятър от Турция

„Днес ще приветстваме в нашата страна министър-председателя на Гърция, г-н Мицотакис. Както виждате, по света и в нашия регион, така да се каже, духа вятър от Турция", каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган в сряда, докато се готвеше да посрещне гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Анкара, предаде гръцкото издание Kathimerini. Припомняме, че двамата лидери се разминаха в Ню Йорк в края на миналата година по време на Общото събрание на ООН. Причината тогава беше разминаване в графика, а не спиране на диалога между Гърция и Турция.

Още тогава двете страни заявиха, че ще организират среща в близко бъдеще. Последната среща между Мицотакис и Ердоган беше през май 2024 година в Анкара.

Турция иска мир и за съседите си

В изказване в парламента преди посещението, Ердоган заяви, че последните дипломатически усилия на Турция са насочени към принос към регионалния мир.

„Каквото и да искаме за Турция, искаме същото и за нашите приятели и братя“, каза той. „Точно както искаме мир и сигурност за себе си – както искаме стабилност, развитие и просперитет – искаме същото и за нашите съседи и всички приятелски страни", заяви Ердоган.

Той добави, че Турция напоследък е активизирала дипломатическите контакти с цел подкрепа на мира в региона. „Основната цел на нашите контакти е да допринесем за мира в региона", каза Ердоган. „Без никакво колебание се срещаме с всички страни и споделяме идеите и предложенията си с нашите колеги в дух на братство".