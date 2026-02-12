Мъж падна на релсите в метрото (ВИДЕО)

Мъж загина след като падна на релсите на метростанция в гръцката столица Атина. Инцидентът е станал на метростанцията на площад Синтагма, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Атино-македонската информационна агенция съобщи, че мъжът е на 65 години, но не потвърди дали смъртта му е резултат от злополука или самоубийство. Инцидентът доведе до прекъсване на обслужването. Движението по линия 2 на метрото беше частично преустановено от транспортните власти, докато спасителите и полицията се занимаваха с инцидента.

Подобен инцидент в София

Припомняме, че на 8 февруари подобен инцидент имаше и в метрото в българската столица София. Мъж беше скочил на релсите рано сутринта. Инцидентът е станал на метростанция "Мусагеница".

От "Метрополитен" съобщиха, че мъжът казал, че причината да вземе това крайно решение са семейни проблеми. За щастие инцидентът в София се размина без жертви. Движението на влакове бе временно спряно, а човекът е изведен жив и здрав. ОЩЕ: Мъж скочи на релсите и спря временно движението на метрото

През септември 30-годишен мъж скочи пред мотриса на метрото на метростанция "Сердика", линията за "Лозенец". Екипът на Спешна помощ заварва жив 30-годишният мъж със счупен крак и нараняване в лубмалната област.

Инцидентът е прекъснал електрозахранването на метростанция „Сердика 2“. ОЩЕ: Скочил пред мотриса на метрото: Ето какво е състоянието на пострадалия