Торнадо удари Рим: Дървета и покриви летяха из италианската столица (ВИДЕА)

Силна буря връхлетя преди обед италианската столица Рим, съобщават местните медии. Най-засегнати от стихията са били североизточните райони на града, сред които Прати Фискали, Конка Д’Оро, Монтесакро, Номентано, Саларио и Париоли. През тях е преминало торнадо, което е изкоренило високи дървета, отнесло е рекламни пана и покриви на сгради, разрушило е сергии на пазар и дори е преместило паркирани коли.
🌪️Video di Claudio Mignelli dei danni in Via Prati Fiscali, Municipio Roma III, a seguito del passaggio della tromba d'aria di questa mattina.— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
I maggiori danni sono stati segnalati nella zona di Montesacro, in particolare nei pressi della fermata della Metro B Conca d'Oro. pic.twitter.com/zudBvkvIJo
Заради повалено голямо дърво е бил парализиран трафикът по източната тангента на Рим. Бурята е била съпътствана от проливен дъжд.
В засегнатите от стихията райони работят противопожарни и общински екипи за отстраняване на нанесените щети, основно на коли, върху които са стоварили клони и дървета.
Очевидци описват пред италианските медии бурята като нещо, каквото не са виждали досега в живота си.
🌪️Video di Marzia Roma, dalla zona Conca d'Oro, del passaggio del tornado di questa mattina a Roma Nord. pic.twitter.com/g8WNTCqvaf— Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) June 3, 2026
Вчера друга европейска столица – Париж, също е била връхлетяна от силен вятър и проливен дъжд. Силните пориви на вятъра са нанесли щети на инсталацията на твореца JR на „Пон Ньоф“, която отбелязва 40-ата годишнина от опаковането на парижкия мост от Кристо и Жан-Клод и се очакваше да бъде открита официално на 6 юни. Още вчера вечерта екипът на твореца съобщи, че експерти проверяват щетите и въз основа на оценката ще насрочат нова дата за откриването.
Violento tornado questa mattina su Roma. 🌪️⚠️ Danni molto ingenti sono stati riportati nella zona di Prati Fiscali.⛈️— Meteo & Radar (@meteoeradar) June 3, 2026
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