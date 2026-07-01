Кабинетът "Радев":

САЩ даде още отсрочка на Сърбия за НИС

01 юли 2026, 10:58 часа 580 прочитания 0 коментара
Снимка: Профил на Алексансър Вучич във Фейсбук
САЩ даде още отсрочка на Сърбия за НИС

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи оперативния лиценз на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) с още 30 дни, обяви снощи сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предаде хърватската медия "Индекс". „Току-що бяхме информирани от OFAC, че лицензът за експлоатация на НИС е удължен с още 30 дни - до 31 юли. По този начин Рафинерията в Панчево продължава да преработва суров петрол, което е особено важно в условията на световна енергийна криза“, обяви министърът в Instagram.

Сръбската петролна индустрия, с 56,15% руски дял, е обхваната от американските санкции срещу руския енергиен сектор, въведени в началото на 2025 г.

Защо е важно удължаването за Сърбия

Допълнителният срок на валидност на лиценза ще позволи и на „Ядранска нафтовода“ (Janaf) да продължи непрекъснатите доставки на суров петрол до рафинерията на НИС.

Отсрочката се дава и с цел приключване на сделката за руския дял на НИС, който именно е обхванат от санкциите. 

Последно на 16 юни 2026 г., министър Джедович Ханданович подписа споразумение между акционерите с унгарската MOL Group относно бъдещото управление на сръбската петролна индустрия.

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Договорът обаче ще влезе в сила, ако MOL и Газпромнефт постигнат споразумение и бъде одобрен от американската OFAC.

Сръбското правителство в момента притежава 29,9% от НИС. В тази връзка споразумението предвижда още Сърбия да закупи допълнителни пет процента акции в НИС, с гарантирана експлоатация на рафинерията в Панчево за поне 10 години, в качеството, в което тя работеше четири години преди въвеждането на американски санкции в началото на 2025 г.  ОЩЕ: Сърбия се хвали с още време за НИС: САЩ са удължили лиценза

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Сърбия САЩ MOL НИС
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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