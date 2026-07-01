САЩ даде още отсрочка на Сърбия за НИС

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи оперативния лиценз на Петролната индустрия на Сърбия (НИС) с още 30 дни, обяви снощи сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предаде хърватската медия "Индекс". „Току-що бяхме информирани от OFAC, че лицензът за експлоатация на НИС е удължен с още 30 дни - до 31 юли. По този начин Рафинерията в Панчево продължава да преработва суров петрол, което е особено важно в условията на световна енергийна криза“, обяви министърът в Instagram.

Сръбската петролна индустрия, с 56,15% руски дял, е обхваната от американските санкции срещу руския енергиен сектор, въведени в началото на 2025 г.

Защо е важно удължаването за Сърбия

Допълнителният срок на валидност на лиценза ще позволи и на „Ядранска нафтовода“ (Janaf) да продължи непрекъснатите доставки на суров петрол до рафинерията на НИС.

Отсрочката се дава и с цел приключване на сделката за руския дял на НИС, който именно е обхванат от санкциите.

Последно на 16 юни 2026 г., министър Джедович Ханданович подписа споразумение между акционерите с унгарската MOL Group относно бъдещото управление на сръбската петролна индустрия.

Договорът обаче ще влезе в сила, ако MOL и Газпромнефт постигнат споразумение и бъде одобрен от американската OFAC.

Сръбското правителство в момента притежава 29,9% от НИС. В тази връзка споразумението предвижда още Сърбия да закупи допълнителни пет процента акции в НИС, с гарантирана експлоатация на рафинерията в Панчево за поне 10 години, в качеството, в което тя работеше четири години преди въвеждането на американски санкции в началото на 2025 г. ОЩЕ: Сърбия се хвали с още време за НИС: САЩ са удължили лиценза