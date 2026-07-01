Бомбени атаки срещу хора на Мицотаткис в Гърция (СНИМКА)

Властите в Солун разследват серия от атаки рано сутринта с газови бутилки, насочени към домовете на трима служители, свързани с управляващата гръцка партия на Кириакос Мицотакис „Нова демокрация“, съобщиха гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на местни медии. Според съобщенията, инцидентите са станали между 4:00 и 4:30 часа сутринта в кварталите Тумба и Пилая на града.

Кои са били целите?

Целите бяха идентифицирани като Зисис Йоакеимобиц, председател на управителния комитет на партия „Нова демокрация“ в регионалното звено в Солун; бившият депутат Савас Анастасиадис; и кандидатът на „Нова демокрация“ Афродити Нестора.

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Στόχοι οι Αφροδίτη Νέστορα, Ζήσης Ιωακείμοβιτς και Σάββας Αναστασιάδης...https://t.co/XApTM7IBYr pic.twitter.com/9w8JuFnsK7 — Επικαιρότητα - V - News (@VNews825817) July 1, 2026

Имало е взривове

Устройствата са експлодирали пред жилищата, като нападението срещу дома на Нестора е довело до петима ранени, според съобщения в местните медии. Сред ранените са самата Нестора и майка ѝ, а други трима души са страдали от дихателни проблеми.

Полицията в Солун започна разследване на нападенията и започна да издирва отговорниците за инцидентите.

Правителството осъди атаките

Говорителят на правителството Павлос Маринакис осъди инцидентите, заявявайки, че тримата партийни служители са били нападнати заради политическата им принадлежност.

„Тези трима служители са хора, които безкористно допринасят за политическа партия, които вярват в нейните идеи и тъй като принадлежат към партия и вярват в тези идеи, някои престъпници дори са решили да се опитат да ги убият“, каза Маринакис пред радио „Скай“.

Маринакис заяви, че полицията е започнала операция по издирване, за да идентифицира и арестува извършителите. ОЩЕ: Бил на Крит със семейството си: Мъже с качулки нападнаха депутат и бивш министър

Това не е първият случай

Припомняме, че през август миналата година депутатът от партията на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис "Нова демокрация" Стратос Симопулос беше обект на бомбена атака. Ставаше въпрос за атака с импровизирани взривни устройства срещу жилищната сграда, където той живее в Солун. Впоследствие се оказа, че това е било сълзотворен газ. Потърпевшият чул силна експлозия и си помислил, че е резервоар за газ, но след това Службата за борба с тероризма го уведомила, че става въпрос за експлозия от газови кутии на входа на жилищната сграда. През май 2025 г. друг гръцки депутат от управляващата в Гърция партия "Нова демокрация" стана мишена на подпалвачи. Става въпрос за Максимос Харакопулос, пред чийто дом също избухна експлозия. ОЩЕ: Терористична атака срещу депутат в Гърция (ВИДЕО)