Без земетресение: Жилищен блок се срути в Атина (ВИДЕА)

Пететажен жилищен блок в централния атински квартал Петралона се срути във вторник по време на разрушителни работи по съседна сграда, предаде гръцкото издание Kathimerini. За щастие всички жители успяха да евакуират домовете си навреме и няма съобщения за пострадали. Кадри по държавната телевизия ERT показаха ниска купчина развалини там, където някога се е намирала сградата със седем апартамента на улица „Алкминис“ 22.

Срутването е станало, докато на съседен парцел е имало работа по разрушаването на двуетажна сграда с цел изграждането на нова пететажна конструкция. Срутването е било постепенно, което е позволило на трима души вътре да се измъкнат навреме.

Четвърти човек, първоначално обявен за изчезнал, по-късно е бил открит на друго място.

Първоначално на мястото на инцидента бяха изпратени кучета-търсачи, за да претърсят руините за признаци на живот, като общо 30 пожарникари и осем пожарни коли, както и три линейки, бяха мобилизирани. ОЩЕ: Легендата Цунами: Последната мисия на кучето, спасило близо 100 души във Венецуела (ВИДЕО)

На мястото на инцидента остават служители на пожарната, гръцката полиция и Червения кръст.

На място е и служител по градско планиране, който ще определи дали работата е извършена в съответствие с приложимите разпоредби.

Разказ на очевидци

Очевидката разказа, че около 12:30 ч. във вторник, докато товарела вещи в колата си, изпълнител се затичал към нея и ѝ казал да се отдалечи от превозното средство. Тя каза, че той я издърпал на безопасно място, докато тя стояла замръзнала от шок. След това видяла как жилищната сграда първо потъва в земята, а след това започва да се накланя.

„Чух ги да казват, че вече се е наклонило с 14 градуса“, ​​каза тя.

Има арестувани

Петима души - собственикът на съседната сграда, където се е извършвала работата, изпълнителят, надзорният инженер и двама работници, са били задържани, съобщи полицията.

Очевидец съобщил за гръцкото издание, че строителните предприемачи са осъзнали, че жилищната сграда на улица „Алкминис“ 22 няма достатъчно основи и са решили да ги подсилят с допълнителни опори.

„Казаха ни, че са звънели на всички врати през предходните дни, за да накарат хората да си тръгнат“, каза тя, добавяйки, че от един от етажите не е имало отговор.

Разрешителното за разрушаване на съседната сграда на улица „Алкминис“ 20 е издадено за първи път през ноември 2024 г. и е получило одобрение от Централния секторен архитектурен съвет, орган по градско планиране. То се отнася до разрушаването на съществуваща двуетажна сграда, състояща се от магазин и склад на приземния етаж, с обща площ от 213 кв. м. Според разрешителното сградата е построена през 1956 г.

Разрешителното за разрушаване е подновено приблизително половин година по-късно, през юли 2025 г., след смяна на собствеността. През септември същата година е издадено предварително одобрение, последвано от издаване на строително разрешение през март 2026 г. за изграждането на пететажна жилищна сграда със сутерен и таванско помещение, която да замени съществуващата конструкция. ОЩЕ: Голямото срутване: Кран с 350 тона конструкция падна в Белград (ВИДЕО и СНИМКИ)