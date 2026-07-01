Работното време да е различно през лятото: Искане в държава от Балканите

Съюзът на независимите синдикати на Босна и Херцеговина поиска от работодателите спешно да коригират работното време и да защитят работниците, чието здраве е пряко застрашено от работа на открито поради изключително високите температури и обявения пик на горещата вълна, предаде хърватската медия "Индекс". Изключително горещият период продължава в Босна и Херцеговина, като пикът на горещата вълна се очаква днес и утре.

Най-лошо е в Херцеговина, където температурите се покачват над 40 градуса в продължение на дни, което прави работата на открито особено рискова.

Ето защо сред предложените мерки са избягване на работа през най-горещата част на деня, от 11 до 17 часа, организиране на работата на смени, по-чести почивки и осигуряване на достатъчен прием на течности.

Предупреждението на босненските синдикати

Конфедерацията на независимите синдикати на Босна и Херцеговина предупреждава, че екстремните горещини могат да причинят сериозни последици за здравето, от изтощение, дехидратация и слънчев удар до загуба на концентрация и животозастрашаващи състояния.

Работниците в строителството, комуналните услуги, транспорта, производствените предприятия и всеки, който работи на открито или е изложен на високи температури за дълго време, са особено изложени на риск.

Поради това синдикатите молят работодателите да съобразят работното време с метеорологичните условия, спазвайки разпоредбите на Закона за безопасност и здраве при работа. ОЩЕ: Оцеляване в жегите: Лекари с ключови съвети за здравето