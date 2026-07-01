Смъртни случаи по плажовете в Гърция, отново затруднения с трафика

След няколко сходни смъртни случая по плажовете в южната ни съседка, гръцките власти призоваха туристите за бдителност заради зачестилите инциденти.

Става въпрос за случaи на починали възрaстни хора в морето и на плажа. Санитарните органи препоръчват поради високите температури възрaстни хора и деца да избягват обедните часове със силно слънце.

2 смъртни случая за 2 дни

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Двама летовници, на 65 и 78 години, загубиха живота си в рамките на няколко часа на плажовете в Халкидики и Пиерия.

Двата инцидента са станали в понеделник и вторник, сочи съобщение на бреговата охрана. И в двата случая туристите се са били извадени в безсъзнание от морето и въпреки усилията на екипите за спешна помощ, не е било възможно да бъдат спасени. Телата на двете жертви са изпратени за аутопсия, за да се установят точните причини за смъртта.

Първият инцидент е регистриран във вторник сутринта, когато 65-годишен сръбски гражданин е бил изваден в безсъзнание от морския район "Гларокавос" в община Касандра, Халкидики. Мъжът е бил незабавно транспортиран с линейка до здравния център в Касандра, където лекарите не са могли да направят нищо друго, освен да констатират смъртта му.

Вторият инцидент се е случил в понеделник следобед в Пиерия. 78-годишна гъркиня е била извадена в безсъзнание от морската зона на "Коринос". На възрастната жена първоначално е била оказана първа помощ на място. След това е била транспортирана с линейка до Многопрофилната болница в Катерини, където обаче е била обявена за мъртва.

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Така, в рамките на малко повече от 24 часа, два отделни плажа в Северна Гърция са се превърнали в арена на трагедия.

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Нови затруднения с трафика

В същото време отново стана ясно, че пътуващите за Гърция от петък отново ще имат проблем с придвижването, тъй като отново затварят околовръстното шосе на Солун.

Пътна полиция информира, че от петък до понеделник околовръстният път на Солун ще бъде отново затворен. Извършват се мащабни ремонтни и строителни дейности. Строи се път и естакада.

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Има обходен маршрут за пътуване до Халкидики, но пътят се удължава и шофьорите трябва да си предвидят повече време, предаде БНР.

Затруднение се очаква и за тези, които пътуват към летище Солун. Особено натоварено ще е движението в събота до обед, докато са отворени магазините в града. За летище Солун единственият маршрут е през центъра на града. По посока Кавала алтернативният маршрут е с 20 километра повече.