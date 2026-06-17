Сърбия се хвали с още време за НИС: САЩ са удължили лиценза

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) допълнително удължи оперативния лиценз на Петролната индустрия на Сърбия (НИС), съобщи хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Радио-телевизия на Сърбия. Лицензът ще позволи на НИС да продължи да експлоатира и преработва суров петрол и ще бъде валиден до 1 юли. Съединените щати, след няколко забавяния, наложиха санкции на НИС на 9 октомври 2025 г.

Споразумение с MOL

Сръбското правителство подписа по-рано споразумение между акционерите с унгарската MOL относно бъдещото управление на НИС, което, при условие че MOL успешно изкупи дела на Газпромнефт в НИС, ще позволи на унгарската компания да стане мажоритарен собственик на петролната компания и да осигури нейната непрекъсната дейност и снабдяване на Сърбия с петролни продукти.

Договорът беше подписан в деня на изтичане на крайния срок, даден от финансовите власти на САЩ (OFAC) на унгарската и руската страна за постигане на споразумение за придобиване на 56,1% от руско притежаваните акции в НИС, която е обхваната от американските санкции срещу руския енергиен сектор, въведени в началото на 2025 г. след нахлуването в Украйна.

Чия е крайната дума?

Договорът с MOL, обявен днес от Министерството на минното дело и енергетиката на Сърбия, ще влезе в сила само ако MOL и "Газпромнефт" се споразумеят за договор за продажба и ако той бъде одобрен от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ. ОЩЕ: Сърбия се договори за НИС с унгарската MOL: Крайната дума е на САЩ