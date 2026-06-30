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"България създава усещане за враждебност": Македонски журналист се страхува от побългаряване

30 юни 2026, 16:39 часа 574 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"България създава усещане за враждебност": Македонски журналист се страхува от побългаряване

"Крайно неясно е защо самата българска държава създава усещане за враждебност към гражданите на Македония, докато в Скопие се стремят към по-приятелско отношение – въпреки трудностите, които България създава в отношенията между двата народа", се посочва във "Фейсбук" пост на македонския журналист Дарко Яневски, предава македонската медия "Вечер".

Поводът са изтеклите документи за пътуването на сина и съпругата на Християн Мицкоски в Пампорово преди 6 месеца.

Добри думи за Йотова и Радев

Журналистът е убеден, че държавно ръководство и по-специално вицепрезидентът Йотова и министър-председателят Радев – не е знаело за публикуването от страна на българската държава на данни относно частното посещение на съпругата и сина на премиера Мицкоски в България.

Според него обаче е неразбираем  мотивът за това действие, въпреки че не е ясно дали документите са изтекли от българска страна. 

Разсъждение върху българските приоритети или страх от побългаряване

Македонският журналист разсъждава и върху приоритетите на България. 

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Според него страната ни трябва да си изясни кой е нейният приоритет. 

"Да ни принуди да се побългарим, като ни държи извън ЕС и чака нов Заев да дойде на власт, или й трябва икономически и политически напреднала Северна Македония с подчертано положително отношение към България", смята още той. ОЩЕ: Македонска медия злорадства: Безвизовият режим за САЩ ще си остане несбъдната мечта за България

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Християн Мицкоски Северна Македония македонски журналисти
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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