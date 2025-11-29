Социолози: Очаква се оспорвана надпревара за кмет на Букурещ

Две социологически проучвания сред жителите на Букурещ, публикувани днес, показват оспорвана надпревара между кандидатите на социалдемократите и либералите на изборите за кмет на румънската столица, които ще се състоят на 7 декември, съобщава телевизия Евронюз Румъния. Става дума за проучване на института CIRA, осъществено по пръчка на независимия кандидат Влад Георге, и анкета на Flashdata. Това са първите социологически проучвания след началото на предизборната кампания на 22 ноември, отбелязва телевизията.

Анкетата на CIRA поставя на първо място кандидата на Социалдемократическата партия (СДП) Даниел Балуца с 24 процента, а на второ - кандидата на Национално-либералната партия (НЛП) Чиприан Чуку с 21 процента. И двете партии са част от управляващата коалиция.

На трето място с 19 процента е независимата кандидатка Анка Александреску, подкрепена от опозиционния Алианс за обединение на румънците (АУР), на четвърто е Каталин Друла, кандидат на участващия в управляващата коалиция Съюз за спасение на Румъния (ССР), с 18 процента, следван от независимия Влад Георге с 5 процента и Ана Мария Чичала от извънпарламентарната партия СЕНС също с 5 процента.

Проучването на CIRA е осъществено онлайн в периода 20-26 ноември 2025 г. сред 1182 души, като допустимата грешка е 3,1 процента.

Допитването на Flashdata поставя на първо място Чиприан Чуку (настоящ кмет на букурещкия Шести сектор) с 23,5 процента, следван от Даниел Балуца (настоящ кмет на Четвърти сектор) с 21,5 процента, журналистката Анка Александреску с 19 процента и бившия лидер на ССР и настоящ депутат Каталин Друла със 17,5 процента. Следват Ана Чичала, бивш общински съветник в Букурещ, със 7 процента и бившият евродепутат Влад Георге с 2 процента.

Анкетата на Flashdata е реализирана чрез онлайн въпросник в периода 26-27 ноември с участието на 1200 души, а допустимата грешка е 2,8 процента. Кметският пост в Букурещ остана вакантен, след като Никушор Дан беше избран за президент на Румъния по време на втория си кметски мандат.