Европейската младежка столица на 2028 г. е избрана на Балканите, Перник също бе финалист

Столицата на Черна гора Подгорица беше избрана за Европейска младежка столица на 2028 година след като спечели надпреварата с още четири европейски града. "Това е една от най-младите столици на Европа, получила статут на столица след обявяването на независимостта на страната през 2006 г. Тя е в държава, която е в процес на преговори за присъединяване към Европейския съюз, водещата кандидатка на Западните Балкани, и е град, който е известен с изключително модерния си мост "Милениум", съобщи сайтът Youthforum.

Изборът се определя от Европейския младежки форум - платформа на младежките организации в Европа. Петте градове финалисти за Европейска младежка столица на 2028 г., обявени от Европейския младежки форум на 4 април 2025 г., бяха Перник (България), Кишинев (Молдова), Леуварден (Нидерландия), Паралимни (Кипър) и Подгорица (Черна гора).

Градовете в цяла Европа могат да кандидатстват за титлата чрез процес, който Европейският младежки форум провежда веднъж годишно.

През 2025 г. Лвов стана първият украински град, който бе обявен за Европейска младежка столица, а титлата за 2026 г. отиде при норвежкия град Тромсьо - "най-младия град", където почти половината от населението е на възраст под 35 години, отбелязва още Youthforum. За Европейска младежка столица на 2027 г. пък беше избран италианският град Парма.

