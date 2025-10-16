Скопие се плъзга към "третата сръбска република": Албанците в Северна Македония притеснени

Посещението на официални лицча от Белград в Скопие в разгара на педизборната кампания в Северна Македония е доказателство, че страната се плъзга към статута на „трета сръбска република“, реагира опозиционната албанска партия в югозападната ни съседка ДСИ. Поводът за тази позиция е посещението на сръбския премиер Джуро Мацут, който се срещна с премиера Християн Мицкоски в правителството в началото на октомври, предаде македонската медия triling.mk.

„В разгара на решителна предизборна кампания, когато албанските граждани са изправени пред исторически референдум за бъдещето си, премиерът от Белград с целия правителствен кабинет кацна в Скопие с гостоприемството на Мицкоски и ВЛЕн. Този акт е най-ясното доказателство, че Северна Македония се плъзга към статута на трета сръбска република".

Опасното влияние на "сръбския свят" в Северна Македония

„Международните доклади, включително тези на Европейския парламент, подчертават опасното влияние на сръбския свят в нашата страна. Днес това влияние е запечатано с нови споразумения, продавани като икономическо сътрудничество и регионална стабилност, но които всъщност представляват пълното завладяване на държавата от Белград с благословията на ВЛЕН“, се казва в реакцията на ДСИ.

Оттам питат какво е било обсъждано на правителственото заседание, за какво са се споразумели двете правителства и кои други области „ще бъдат предадени на сръбско влияние".