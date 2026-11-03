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След падането на Вучич: Опозицията в РСМ иска "главата" на сръбския агент Стоилкович

03 ноември 2026, 16:29 часа 972 прочитания 0 коментара
Снимка: Източник "Фейсбук" Влада на Република Северна Македонија
След падането на Вучич: Опозицията в РСМ иска "главата" на сръбския агент Стоилкович

Опозиционните партии в Северна Македония в лицето на СДСМ и партията на албанците ДСИ започнаха действия срещу сръбския агент Иван Стоилкович, който е "вицепремиер" в сянка и министър в кабинета на Християн Мицкоски, става ясно от публикация в "Слободен печат". СДСМ изисква политическа отговорност от Стоилкович заради връзките му със Сърбия, предполагаемото насърчаване на руски и китайски интереси и обидите към депутати.

„Министърът на местното самоуправление Иван Стоилкович работи срещу националните интереси на Македония, прославя военнопрестъпници, подкопава достойнството на парламента, пропагандира руски и китайски програми и за това той трябва да носи политическа отговорност"-

Това са основните точки от питането, внесено срещу министъра от парламентарната група на СДСМ и коалицията.

"Време е за политическа отговорност на един от изпълнителите на Вучич, за китайския и руския дневен ред, за разпространението на омраза и прославянето на военнопрестъпници", каза депутатът от СДСМ Митко Трайчулески.

Иван Стоилкович не е имал информация, че е подадена питане за работата му и накратко заяви пред „Слободен печат“, че всичко, което има да каже на депутатите, ще бъде изслушано в парламента.

ДСИ искат анкентна комисия срещу Стоилкович

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ДСИ поискаха анкентна комисия в парламента за Стоилкович за обиди му към депутати, но до гласуване така и не се стигна.

Според кабинета на председателя на събранието Африм Гаши искането им е било нередовно. 

"Внесоха инициативата 15-20 дни след крайния срок. С неспазването на крайния срок инициативата за анкетна комисия за министър Стоилкович е извън процедурата – казват пред „Слободен печат“ от кабинета на Гаши. ОЩЕ: Вучич победи, но в Северна Македония: Сръбският агент в македонското правителство се хвали с добре свършена работа

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Сърбия СДСМ Северна Македония сръбско влияние Иван Стоилкович
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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