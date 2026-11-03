Основният съперник на Никола Цолов за Формула 1: Нямам никакви гаранции за бъдещето си

Основният конкурент на Никола Цолов за място във Формула 1 Лиам Лоусън разкри, че е несигурен за бъдещото си в елита на моторните спортове. Пилотът на Рейсинг Булс направи страхотно състезание за Гран при на Мексико и успя да си пробие път от бокса до седмото място. Въпреки впечатляващия сезон на Лоусън, въпросът дали от Ред Бул няма да изберат да дадат шанс на Българския лъв продължава да бъде актуален.

Стабилните резултати на Лиам Лоусън през сезона все още не му гарантират оставане във Ф1

Новозеландецът започна уикенда с осмо време в квалификацията, но по-късно бе дисквалифициран. От Рейсинг Булс избараха да променят компоненти по задвижващата система и да сменят настройките на окачването, което изпрати Лоусън в питлейна за старта в неделя.

Още: Формула 1 наказа основния конкурент на Никола Цолов за място в Рейсинг Булс

По време на състезанието Лоусън поддържаше добро темпо и стигна до 15-ата позиция, когато тежка катастрофа на Валтери Ботас доведе до червен флаг. При подновяването той продължи прогреса си, възползвайки до краен предел от развилата се ситуация. Пилотът финишира на девето място, но след наказания на Франко Колапинто и Оскар Пиастри се изкачи до седма позиция, с което донесе шест точки за тима си. С това постижение той записа пето поредно класиране топ 10 и общо 83 точки, което го постави на девето място при пилотите, а Рейсинг Булс затвърди петата си позиция при конструкторите.

"Старая се да давам най-доброто от себе си, всеки уикенд се опитвам да извлека максимума. Днес дадох всичко от себе си. Но определено няма никаква сигурност в момента. Това е труден спорт. Така че в момента не знам какво друго да кажа, наистина", сподели Лоусън пред Sky Sports след състезанието.

Още: Уволнение на Лоусън за сметка на Цолов би било "несправедливо", но той има и друг вариант във Формула 1