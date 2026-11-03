Протегната ръка за диалог: Еди Рама кани протестиращите на "Каменна трапеза" (ВИДЕО)

Албанският министър-председател Еди Рама прави пореден опит за диалог с протестиращите студенти в Албания, като тази сутрин пред сградата на Министерския съвет постави „Каменната трапеза“, предаде албанската телевизия Top-Channel. Върху каменната маса са поставени няколко листа с надпис „Диалог“, а ръководителят на правителството е споделил изображенията в социалните мрежи – с посланието „Добро утро“.

Рама многократно е подчертавал готовността си да изслуша опасенията на студентите и да обсъди исканията им, въпреки различията в позициите им. Досега обаче протестиращите отхвърлят многократните покани за диалог, като вместо това настояват за изпълнение на исканията си – сред които е и оставката на министър-председателя.

Първият опит за диалог

Припомняме, че още в първите дни на протестите - албанският премиер Еди Рама покани протестиращите на масата за преговори, като постави столове с надпис „ДИАЛОГ“ пред сградата на правителството, след месеци на безредици и все по-интензивни антиправителствени протести, предаде черногорският вестник "Победа". Протестиращи обаче счупиха столовете, които Рама беше поставил пред сградата на правителството вчера, а албанският премиер ги постави отново днес, както може да се види във Facebook профила му. ОЩЕ: Еди Рама изнесе столове и предложи диалог на протестиращите, те ги счупиха (ВИДЕО)