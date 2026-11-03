Транспортиране на айсберги до пустинята: Ще стане ли реалност идеята на саудитски принц от 1977 г.

През октомври 1977 г. огромен къс лед от Аляска е доставен в Университета на щата Айова в Съединените щати. Това е необичайна демонстрация на проект, включващ транспортиране на айсберги от Антарктида до Арабския полуостров. Планът е бил да се осигури питейна вода на засегнатите от суша региони, според The ​​Economic Times.

Проектът за транспортиране на лед от Антарктида до Арабския полуостров

Идеята принадлежала на принц Мохамед ал-Фейсал, племенник на крал Халид от Саудитска Арабия. Както списание TIME съобщава през 1977 г., принцът е промотирал идеята за транспортиране на айсберги до региони с недостиг на вода в продължение на няколко години.

Под негово ръководство е Iceberg Transport International, компания, която основа заедно с френския инженер Жорж Мужен. Компанията е била готова да осигури превоз на огромни айсберги от Антарктида до Близкия изток, където те след разтапянето си е трябвало да осигурят прясна вода за сухите райони. Този подход е разгледан като алтернатива на енергоемкото обезсоляване на морска вода.

За да се оцени осъществимостта на този план, през октомври 1977 г. в Университета на щата Айова се проведе международна конференция. Поканени бяха около 200 учени от 18 държави. Но принцът реши да отиде отвъд дискусията и подготви необичайна демонстрация за участниците – истинско парче лед от Аляска.

Как ледът от Аляска е бил доставен в Айова

За да се постигне това, е организирана сложна операция, използваща няколко вида транспорт. Екипът доставил блок лед с тегло приблизително 1133 кг до Еймс, Айова. Той е бил взет от езерото Портидж в Аляска.

По време на транспортирането ледът е бил защитен с изолация и сух лед, за да се предотврати топенето му. Доставен е до Айова с хеликоптер, самолет и камион. В операцията са участвали и водолази от Арктическа изследователска лаборатория на Военноморските сили на САЩ.

При пристигането си в кампуса, ледът е бил оставен в хладилен камион и след това е бил прехвърлен във фризер. Съхранявал се е там до публичното му излагане.

Хората, интересуващи се от наука, не са били единствените, имащи желание да видят необичайната експонат. Според съобщения в медиите, една двойка се появила с найлонови торбички, кофа и шило за лед. Те искали да вземат парче лед, за да го добавят към напитките, които консумират.

200 учени от 18 държави са обсъдили проекта на саудитския принц. Международна конференция за управление на айсбергите е била проведена в Университета на щата Айова от 2 до 6 октомври 1977 г. Според доклади по това време, участвали са приблизително 200 специалисти от 18 държави. Сред тях са били глациолози, морски биолози и инженери, както и представители на бизнеса и правителството.

По-голямата част от разходите за събитието са били покрити от принц Мохамед ал-Файсал и Националната научна фондация на САЩ, федерална агенция, която финансира научни изследвания.

Изследователското предложение, което е в основата на конференцията, е било ръководено от Абдо Хусейни, професор по ядрено инженерство в университета. Той е получил грант от 25 000 долара от Националната научна фондация. Останалите разходи, оценени на приблизително 50 000 долара, е трябвало да бъдат покрити от принца.

Истинският план обаче бил много по-мащабен от простото транспортиране на демонстрационно парче лед. Компанията предложила да тегли айсберг с тегло приблизително 100 милиона тона до Арабския полуостров. Той щял да бъде транспортиран на около 11 500 км, а цената на операцията била оценена на 100 милиона долара.

Но за реализацията на идеята е имало едно важно условие: по време на транспортиране айсбергът да не загуби повече от 20% от масата си.

Защо нито един айсберг от Антарктида не е достигнал пустинята?

Въпреки интереса към тази идея, тя така и не е реализирана. Основните пречки са океанските течения, скоростта на топене на леда и цената на изграждането на достатъчно мощни влекачи.

Самата идея обаче не е отхвърлена напълно. През 2017 г. National Advisor Bureau Limited, компания от Обединените арабски емирства, обяви подобен проект. Той включваше транспортиране на айсберги от Антарктида до брега на емирство Фуджейра.

Инициативата отново привлече медийното внимание, но полярните учени бяха скептични. Някои се съмняваха, че подобен проект може да бъде реализиран на практика и го разглеждаха по-скоро като PR трик. В крайна сметка и този план остана нереализиран.

Стара идея на фона на съвременен проблем

Конференцията в Айова се е провела във време, когато проблемът с недостига на прясна вода привличаше все по-голямо световно внимание. Само няколко месеца по-рано, през 1977 г., в Мар дел Плата, Аржентина, е проведена Конференцията на ООН за водите. Тя подчерта ограниченото наличие на прясна вода и необходимостта от разумното ѝ управление.

Почти 50 години по-късно този проблем остава належащ. Намаляващите водни запаси и нарастващият натиск върху наличните източници отново налагат търсенето на иновативни начини за осигуряване на вода на сухите райони.

Айсбергът, докаран в Айова, никога не е стигнал до Арабия. Тази демонстрация обаче е опит да се намери ново решение на един от най-старите проблеми на човечеството: осигуряването на вода на места, където тя е най-оскъдна.

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