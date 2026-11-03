"Жените трябва да са под мъжки надзор": Българофобът Богойески се оказа и женомразец

"Жените се нуждаят от мъжки надзор". Изявленията са на най-големия българофоб в Северна Македония Петар Богойески и са направени по македонската телевизия Алфа, с което се оказва, че Богойески освен българофоб, е и женомразец. Македонският политик е известен още, че е коалиционен партньор на македонския премиер Християн Мицкоски във ВМРО-ДПМНЕ със своята партия "Македонски концепт", но и със своето българско гражданство, което обаче не му пречи да мрази българите.

Междувременно Агенцията за аудио и аудиовизуални медийни услуги е направила проверка на предаването, в което Петър Богойески е заявил, че жените се нуждаят от „мъжки контрол“, като отчита, че журналистът на телевизията е действал в съответствие с професионалните журналистически стандарти, пише meta.mk. ОЩЕ: От "може да идете в "Белене" до дело: Петар Богойески заплаши Actualno след разкритие за българското му гражданство (СНИМКИ)

Остри реакции срещу Богойески

Мрежата за защита от дискриминация остро осъди публичните изявления на Богойески, а женската медийна мрежа „Еднаква“ изрази сериозна загриженост относно становищата, изразени от Богойески.

По-късно Мария Митева, говорител на правителството и председател на Женския съюз на ВМРО-ДПМНЕ, реагира остро на изявленията на Богойески за жените и предполагаемата необходимост от „мъжки надзор“, определяйки ги като унизителни, ретроградни и опасни. Митева отбеляза, че е последвала изявленията с ужас и дълбоко недоверие, подчертавайки, че подобни разбирания представляват пряка атака срещу достойнството на жените и ценностите на демократичното общество, предаде македонската медия "Фокус".

От проруската партия "Левица" в югозападната ни съседка също реагираха на изявите на Богойески, като според тях това е девиантното общество се предлага от ДПМНЕ, пише "Либертас".

От Либералнодемократическата партия в РСМ нарекоха думите на Богойески скандал с безпрецедентни размери, пише "Независен".

Всичко това показва, че все пак в Северна Македония има някакво гражданско общество. В случая и реакцията на ВМРО-ДПМНЕ е адекватна. Въпросът е защо се реагира само срещу прояви на омраза и дискриминация срещу жените, но не и срещу омразата и дискриминация спрямо българите.

Засенчва ли нещо по-важно Богойески?

Македонската медия "Рацин" пък има свой прочит на скандалната изява на Богойески, а именно да се прикрие случая със сръбската Alta Banka. Докато гражданите със сметки в сръбската Alta Banka са изправени пред ограничен достъп до парите си, обществеността се сдоби с нова тема за разгорещен дебат: дали жените се нуждаят от „мъжки надзор“, пише македонското издание "Рацин".

Това не е нелогично, но и не е изненадващо предвид факта, че Богойески, който гласува на българските избори, тъй като е български гражданин, но е против вписването на българите в македонската конституция само и само за да се радва на апетитните служби, които му дава Мицкоски. ОЩЕ: Българофоб за пари и власт, българин по паспорт: Петар Богойески ще избира президент на България (ДОКУМЕНТИ)