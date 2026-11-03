Първо почистиха политиката, после улиците: Студентите с нова акция в Сърбия (ВИДЕО)

След две години на протести, студенти в Сърбия стартираха инициатива за почистване на метростанции, улици и стени, които бяха покрити с графити и повредени по време на демонстрациите, предава босненският портал 072info. Граждани се присъединиха към начинанието, за да премахнат следите от протестите и да върнат по-приветливия вид на града. Те подчертават, че борбата не е приключила, но е дошло време градът да бъде почистен и възстановен.
"Тези дни отпразнувахме дългоочакваната победа, но сега бихме искали да ви поканим всички на работна акция! Както знаете, нашият град претърпя промени през тези две години, които не са особено привлекателни. Ето защо решихме да ви помолим да ни помогнете да накараме сградите, улиците и парковете ни да заблестят отново!", пишат студентите в свое писмо до обществеността, предаде telegraf.rs.
🇷🇸 First they ousted the government. Now they're cleaning up the country: Serbian students take to the streets with brushes and buckets After nearly two years of protests and a victory in parliamentary elections, Serbian students have returned to the streets — this time armed with rags, brushes, and cleaning supplies. Alongside volunteers, they're removing graffiti and cleaning underpasses, walls, and public spaces. The protest movement began after the Novi Sad railway station canopy collapsed in November 2024, killing 16 people. In the October 25 elections, the student-backed list won around 53% of the vote, while Aleksandar Vučić acknowledged defeat. Now, members of the movement say they want to reclaim their cities and open a new chapter in Serbia's history. First they cleaned up politics. Now they're cleaning up the streets. https://t.co/uYYFojzyiW— NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2026
Първо политиката, после улиците
"Първо почистиха политиката. Сега почистват улиците", пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.
Припомняме, че протестното движение започна след срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., вследствие на което загинаха 16 души.След две години протести на изборите на 25 октомври подкрепената от студентите листа спечели около 53% от гласовете, докато Александър Вучич призна поражението. ОЩЕ: Хиляди хора се събраха на мирно шествие в Нови Сад след трагедията, която свали Вучич (ВИДЕА)