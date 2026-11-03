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Първо почистиха политиката, после улиците: Студентите с нова акция в Сърбия (ВИДЕО)

03 ноември 2026, 9:29 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Първо почистиха политиката, после улиците: Студентите с нова акция в Сърбия (ВИДЕО)

След две години на протести, студенти в Сърбия стартираха инициатива за почистване на метростанции, улици и стени, които бяха покрити с графити и повредени по време на демонстрациите, предава босненският портал 072info. Граждани се присъединиха към начинанието, за да премахнат следите от протестите и да върнат по-приветливия вид на града. Те подчертават, че борбата не е приключила, но е дошло време градът да бъде почистен и възстановен.

"Тези дни отпразнувахме дългоочакваната победа, но сега бихме искали да ви поканим всички на работна акция! Както знаете, нашият град претърпя промени през тези две години, които не са особено привлекателни. Ето защо решихме да ви помолим да ни помогнете да накараме сградите, улиците и парковете ни да заблестят отново!", пишат студентите в свое писмо до обществеността, предаде telegraf.rs.

 

Първо политиката, после улиците

"Първо почистиха политиката. Сега почистват улиците", пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

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Припомняме, че протестното движение започна след срутването на навеса на жп гарата в Нови Сад през ноември 2024 г., вследствие на което загинаха 16 души.След две години протести на изборите на 25 октомври подкрепената от студентите листа спечели около 53% от гласовете, докато Александър Вучич призна поражението. ОЩЕ: Хиляди хора се събраха на мирно шествие в Нови Сад след трагедията, която свали Вучич (ВИДЕА)

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Сърбия графити протести почистване
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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