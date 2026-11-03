"Исканията на Хърватия са неразумни": Кои са червените линии на Черна гора?

Черногорският външен министър Ервин Ибрахимович заяви, че Черна гора няма да приеме исканията на Хърватия, които не са основани на закона и нарушават националните ѝ интереси, но това не означава отказ от европейския път или конфликт със Загреб, предаде хърватската медия "Индекс". В отговор на парламентарни въпроси в черногорския парламент, Ибрахимович заяви, че Подгорица иска добросъседски отношения с Хърватия, но че няма автоматично да приеме всичките осем искания, които Загреб е поставил преди приключването на преговорите за присъединяване на Черна гора към Европейския съюз.

„Ако кажем „не“ на искания, които не са рационални и не се основават на закона, това не означава, че сме казали „не“ на ЕС, а че сме казали „да“ на зачитането на международното право и добросъседските отношения“, каза Ибрахимович.

Той подчерта, че Хърватия има особено значение за Черна гора като съседна и приятелска страна, но че отворените въпроси, някои от които продължават повече от три десетилетия, не могат да бъдат решени в краткосрочен план. ОЩЕ: Има воля за ЕС: Черна гора е решила два спорни въпроса с Хърватия

Червените линии на Черна гора

Според него червените линии в преговорите със Загреб представляват националните интереси на Черна гора.

„Нашият подход към преговорите с Хърватия не се основава на автоматично приемане или отхвърляне на всички искания, а на отговорно разглеждане на всички въпроси поотделно. Когато говорим за червени линии, ви напомням, че нашите червени линии са защитата на националните интереси на Черна гора“, каза Ибрахимович.

На въпрос на депутати от опозицията за евентуални отстъпки към Хърватия, Ибрахимович заяви, че Черна гора не е поела нови задължения, нито е приела крайни срокове, нито е правила отстъпки в ущърб на интересите си по отношение на учебния кораб „Ядран“, демаркацията на границата при Превлака и обезщетенията за бивши затворници от концентрационните лагери.

Представителят на опозиционната ДПС Андрия Николич предупреди, че действията на черногорските власти, включително приемането на резолюцията за Ясеновац, подкопават доверието на Хърватия и други европейски партньори и затрудняват приключването на преговорите за присъединяване.

Припомняме, че докато блокира Черна гора - Хърватия заема позицията на Северна Македония, която е в ущърб на България и в противоречие в европейската преговорна рамка. Освен това хърватският премиер Андрей Пленкович наскоро се оправдаваше за исканията си към Черна гора с македонски измислици срещу България за двустранен спор. ОЩЕ: Пленкович оправдава исканията на Хърватия към Черна гора с македонски измислици за България