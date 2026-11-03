Григор Димитров приключи с тениса до края на 2026 година

Най-добрият български тенисист Григор Димитров няма да участва в други турнири до края на календарната 2026 година, твърди "Tenniskafe". Това означава, че загубата на старта на квалификациите на Мастърс-а в Париж е била последната му поява на корта за сезона. Първата ни ракета отстъпи с 1:2 (6:7(3), 6:4, 3:6) пред Адолфо Вайехо в първия кръг от пресявките във френската столица. Българинът започна обещаващо, но за пореден път не му стигнаха силите да се пребори.

Димитров няма да играе повече през 2026 година

Това сложи край на един труден сезон за Димитров, в който физическите проблеми изиграха сериозна роля. За втора поредна година българинът бе принуден да пропусне част от планираните си участия заради контузии, а в други турнири не бе в оптимална форма. Той загуби много позиции в световната ранглиста и трябваше да се класира за големите надпревари през квалификации.

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Българинът пропусна Australian Open заради контузия, след което отпадна на старта на квалификациите за Ролан Гарос. Той получи "уайлд кард" за основната фаза на Уимбълдън, а представянето му на "свещената трева" остава единственият лъч светлина през годината. Димитров успя да се пребори за участие и на US Open, но допусна поражение още в първия кръг. За първи път от 11 години насам той игра за България на Купа Дейвис, но и там претъпя разочарование.

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