Спря ЦСКА, а сега разкри "тайната" и на гърците: Треньор от Първа лига посочи тримата най-опасни "армейци"

Старши треньорът на Славия Ратко Достанич даде любопитно интервю пред гръцкото издание SDNA броени дни преди гостуването на ЦСКА на Панатинайкос в Лигата на конференциите. Сръбският специалист, чийто тим удържа нулево равенство срещу "червените" при откриването на обновения стадион "Българска армия", направи подробен анализ на отбора на Маркус Гиздол. Достанич посочи най-опасните футболисти на ЦСКА и разкри кои са основните оръжия на българския тим.

Достанич похвали Гиздол за промените в ЦСКА

67-годишният треньор, който има сериозен опит в гръцкия футбол, изрази положителна оценка за работата на германския наставник на "армейците". "ЦСКА има много добър отбор, който може да играе красив футбол. В мача помежду ни създадоха много положения, но ние се защитавахме отлично, запазихме суха мрежа и стигнахме до равенството", коментира Достанич.

Според него пристигането на Маркус Гиздол е довело до видимо подобрение в играта на столичния гранд. "Гиздол върши добра работа и промени нещата към по-добро. Той разчита правилно мачовете и прави промени в състава или схемата, когато прецени, че е необходимо", добави специалистът.

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Трима футболисти, за които Панатинайкос трябва да внимава

Достанич открои две основни силни страни на ЦСКА, които според него могат да създадат проблеми на гръцкия гранд. "Едно от големите им предимства е бързият преход от защита към атака и ефективните контраатаки. Освен това са много опасни при статични положения", обясни той.

Наставникът на Славия посочи и конкретните футболисти, които заслужават най-голямо внимание. "Стефано Сенси е най-добрият им играч и най-опасният за всяка защита. Йоанис Питас също изисква сериозно внимание, а освен това разполагат със забележителен вратар – Фьодор Лапухов", заяви Достанич.

"50 на 50" за победата в Атина

Въпреки силната форма на Панатинайкос и лидерската му позиция в гръцкото първенство, Достанич не смята, че домакините имат изразено предимство. "Лично аз давам 50% шанс за победа както на Панатинайкос, така и на ЦСКА. Знам, че Панатинайкос прави много силна година и е лидер в Гърция, но ЦСКА също се намира в много добро състояние и заедно с Левски са двата най-добри отбора в България", коментира треньорът.

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