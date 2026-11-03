България получи първите бойни машини "Страйкър" (ВИДЕО)

Първите бойни машини "Страйкър" вече са в България. Доставката беше отбелязана с официална церемония във военния завод "Терем-Ивайло" във Велико Търново, на която присъстваха представители на българското и американското правителство, както и военното командване на двете страни.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България има амбицията да се превърне в регионален център за обслужване на машините от семейството "Страйкър". По думите му страната разполага с потенциала да усвои не само първото и второто, но и третото ниво на техническа поддръжка.

"Работим усилено в посока България да бъде хъб за обслужване на машините "Страйкър"", заяви Стоянов. Той посочи, че такива бойни машини използват и Република Северна Македония, както и Украйна, което създава възможност за развитие на регионален капацитет за поддръжка. Приоритет обаче остава сглобяването на българските машини. Още: Може и на символична цена: Атина иска безплатни машини "Страйкър"

Още 1,4 млрд. евро за модернизацията на армията

Военният министър съобщи, че ще са необходими допълнителни 1,4 млрд. евро за оборудването на Втора механизирана бригада със същия тип бойна техника. Става дума за около 200 машини, а реализацията на проекта ще отнеме между пет и шест години и ще зависи от финансовите възможности на държавата.

Настоящият договор предвижда оборудването на 61-ва Стрямска механизирана бригада с общо 198 машини. От тях 183 са от семейството "Страйкър", а останалите са предназначени за логистични задачи. Още: МС внесе промени в договора за придобиване на боеприпаси за бойните машини "Страйкър"

По думите на Стоянов проектът е бил забавен с около година, но към момента доставките и плащанията се извършват по график. Очаква се част от техниката дори да пристигне предсрочно.

България все още не произвежда боеприпасите за "Страйкър" и те се доставят от САЩ. Министърът изрази надежда за трансфер на технологии, който да позволи на страната ни да започне собствено производство. Той призова българската отбранителна индустрия, особено частните предприятия, да се адаптира по-бързо към новите стандарти.

България иска да усвои пълната поддръжка на машините

Стоянов подчерта, че въвеждането на новата техника изисква сериозна подготовка, включително обучение на военнослужещите и провеждане на реални бойни стрелби. Българската армия вече е започнала подготовка с по-стари машини "Страйкър", като се очаква процесът да бъде ускорен с пристигането на новите. Още: Депутатите дадоха зелена светлина за по-скъпата сделка за "Страйкър"

Министърът коментира и преструктурирането на "Терем-Ивайло". По думите му дружеството ще бъде обединено с предприятието в Търговище в една обща структура. Той увери, че това няма да навреди на дейността им, а напротив - очаква се тя да се разширява.

Противодействието на дронове е приоритет

На въпрос за необходимостта от системи за борба с безпилотни летателни апарати Стоянов заяви, че това е приоритет за отбраната. Той обаче предупреди, че няма система, която да гарантира 100% ефективност срещу дронове.

Министърът изрази предпочитание към системите за кинетично въздействие, но отбеляза, че в градска среда са необходими и решения за електронна война и въздействие в електромагнитния спектър. Още: Кабинетът вдигна финалната цена за покупката на бронираните машини "Страйкър"

САЩ изпратиха високопоставени представители за церемонията

За официалното представяне на първите "Страйкър" във Велико Търново от Вашингтон пристигна заместник-помощник държавният секретар на САЩ по въпросите на европейската сигурност и политическите въпроси Дейвид Бейкър. Ден по-рано той проведе среща с премиера Румен Радев.

На церемонията присъства и временно изпълняващият длъжността командващ на Сухопътните войски на САЩ в Европа и Африка генерал-майор Кристофър Р. Нори.

Бейкър определи пристигането на машините като резултат от дългогодишна подготовка и съвместна работа между България и САЩ. Още: Американците са виновни, че още се бавим със "Страйкър"-ите за армията: Така излезе според военния министър

"Днешният ден е резултат от години планиране и хиляди часове труд", заяви американският представител. Той подчерта, че специалисти от двете страни на Атлантическия океан са превърнали договорите в реални отбранителни способности, а българските военнослужещи са преминали през интензивна подготовка за управление и използване на новата техника.

Според Бейкър машините "Страйкър" ще осигурят на българските Сухопътни войски по-голяма мобилност, защита и оперативен обсег. Те позволяват бързо придвижване на военнослужещи на големи разстояния и осигуряват обща комуникационна платформа за военните формирования.

Тъй като редица съюзници в НАТО използват същите системи, новата техника ще улесни съвместните операции и координацията с партньорските армии.

"Съюзник, който може да действа в пълна оперативна съвместимост със своите партньори, прави Алианса по-силен", заяви Бейкър. Още: "Азов" обяви: Връщаме се в Мариупол. Пример как руски FPV дрон не проби БТР "Страйкър" (ВИДЕО)

През следващите месеци се очаква да пристигнат още машини, а българските Сухопътни войски ще продължат съвместната подготовка с американските сили. В обръщение към военнослужещите от 61-ва механизирана бригада американският представител подчерта, че техниката вече е тяхна и призова да я поддържат в отлично състояние и да я използват с гордост.