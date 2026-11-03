Нарекъл студентите "усташи": Започна петиция за оставката на кмета на Ниш

До сутринта на 3 ноември близо 4000 граждани бяха подписали петиция, настояваща за незабавното освобождаване на кмета на Ниш Драгослав Павлович и за свикване на предсрочни местни избори, предаде сръбската медия "Данас". В петицията се иска Градското събрание на Ниш да разгледа настоящата петиция, да предприеме мерки в рамките на своята компетентност и да инициира съответната процедура за освобождаване на кмета, в съответствие със закона.

Петицията идва след изборната победа на студентското движение в Сърбия над Александър Вучич и падането на неговия режим.

Защо не го искат?

„Смятаме, че настоящото градско ръководство не представлява адекватно интересите на гражданите; напротив – чрез своите действия и бездействие то подкопава качеството на живот в Ниш. Като граждани и данъкоплатци, ние настояваме за отчетност, прозрачност и управление на града в обществен интерес“, се посочва в петицията. ОЩЕ: Първо почистиха политиката, после улиците: Студентите с нова акция в Сърбия (ВИДЕО)

Наред с другото, в него се посочва, че причините за стартиране на инициативата включват проблеми в управлението на града, непрозрачно разходване на средства, лошо състояние на инфраструктурата, както и неприемливо и оскърбително отношение към гражданите.

„Публичното етикетиране на съграждани по време на протестите – когато кметът нарече събралите се граждани, изразяващи своето недоволство, „усташи“ – е особено тревожно", посочват още в петицията. ОЩЕ: Сърбия отново в шок: След Нови Сад, автобус се вряза в автогарата в Ниш (ВИДЕО)