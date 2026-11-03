Затвор от 2 до 8 години: Прокуратурата обвини мъжа, убил куче с ритник в София

Йордан Атанасов, който е подведен под отговорност за убийство на малко куче от породата йоркширски териер в столичния квартал "Кръстова вада", вече е с прокурорско задържане до 72 часа. Това съобщиха от Софийската районна прокуратура, която му повдигна обвинение за проявена особена жестокост към животно.

43-годишният мъж първоначално беше обявен за издирване от СДВР, след като се укриваше от полицията. Впоследствие той се яви в столичното управление с адвокат, а след това беше изведен от сградата с белезници.

Обвинението срещу Атанасов е по чл. 325б, ал. 2, т. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс. Предвиденото наказание е от 2 до 8 години затвор. Още: С белезници отведоха в ареста мъжа, убил куче в София

Убил кучето с ритник

Според събраните до момента доказателства нападението е извършено на 1 ноември 2026 г. около 20:50 ч. в София. Атанасов проявил жестокост към женския йоркширски териер Кнопа, като му нанесъл силен удар с крак, от който животното починало.

От прокуратурата посочват, че деянието е извършено с особена жестокост към кучето.

В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена назначената видеотехническа експертиза.

Прокуратурата иска постоянен арест

След постановеното задържане до 72 часа предстои Софийската районна прокуратура да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Още: Задържаха заподозрения за убийството на куче в "Кръстова вада"

Разследването продължава, като прокурорът е дал допълнителни указания за събиране на доказателства. Изследват се всички обстоятелства около случая, включително личността и поведението на обвиняемия.