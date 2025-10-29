Войната в Украйна:

29 октомври 2025, 11:15 часа 245 прочитания 0 коментара
Премиерът на Гърция е с Covid-19

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис е дал положителна проба за Covid-19. Новината съобщиха от кабинета му. Според официални представители, Мицотакис има много леки симптоми и от тази сутрин е в офиса си, съобщи в. "Катимерини", цитиран от БГНЕС. Въпреки това той ще участва чрез видеоконферентна връзка в заседанието на кабинета, насрочено за обяд. 

Мицотакис ще присъства и на събитието в Министерството на отбраната, както е планирано, носейки защитна маска, тъй като то ще се проведе на открито, заявиха източниците.

У нас, а явно и в Гърция, се наблюдава подем на Covid-19. "В момента Covid е може би най-честият вирус, който доказваме в референтната лаборатория. Всяка четвърта проба от респираторен материал е положителна", обясни преди дни проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Кириакос Мицотакис COVID 19 информация 2025
