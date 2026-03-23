Специалният пратеник на ЕС по кипърския въпрос подаде оставка

Йоханес Хан подаде оставка от поста си на специален пратеник на Европейския съюз по кипърския въпрос. Новината съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на Европейската комисия. Причината са неизпълнени задачи. „Г-н Хан подаде оставка от поста си на специален пратеник на Комисията по кипърския въпрос поради други неизпълнени ангажименти“, заяви говорителят на Комисията по въпросите на сближаването Мачей Берестецки, според Кипърската информационна агенция.

„Комисията уважава решението на г-н Хан и му благодари за ценния му принос към процеса на уреждане през изминалата година“, каза говорителят Берестецки.

Кой е Хан?

Йоханес Хан, който беше еврокомисар, беше назначен на поста през май 2025 г. През януари обаче той пое поста председател на генералния съвет на Австрийската национална банка за петгодишен мандат.

Припомняме, че той имаше среща с кипърския държавен глава в Никозия през юни 2025 г. Тогава кипърският президент Никос Христодулидис заяви, че Кипър разчита на подкрепата на ЕС за съживяване на преговорите по кипърския въпрос.

Кой ще заеме мястото му?

Председателят на комисията Урсула фон дер Лайен „ще вземе решение за следващите стъпки своевременно", каза още говорителят на Комисията по въпросите на сближаването, пише още гръцкото издание.