Логиката на Мицкоски: Македонската опозиция и в ЕС са българофили

Партията на Християн Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ обвини опозицията в Скопие в лицето на СДСМ, че води същата политика като тази на България и я обвини в българофилство, предаде македонската телевизия 21. Причината е, че София и СДСМ не се различават ви сканията си, а именно незабавно прилагане на конституционните поправки за вписване на българите, което всъщност е част от европейската преговорна рамка. По логиката на управляващата партия излиза, че и в ЕС са българофили.

ВМРО-ДПМНЕ видя и пионката на Радев

Според тях лидерът на СДСМ Венко Филипче, пионката на новия български премиер Румен Радев.

"Пионката на Радев, Филипче, освен че е основен лобист за безусловното приемане на българския ултиматум, няма нищо против да бъде наричан „северномакедонци“.

Според него с това "Филипче се превръща в по-голям отрицател и вредител на македонския народ и Македония, дори от своя ментор Зоран Заев, както и от българските власти, които ни наричат ​​с обидни прилагателни".

Въпреки че северномакедонски партньори не е обидна квалификация, нито попада в графата език на омразата за разлика от български или фашистки окупатори, както в учебниците и в македонските медии наричат България.

СДСМ обвиниха ВМРО-ДПМНЕ, че ползват Гоце Делчев за пропаганда

От СДСМ, където казват, че дори великият революционер Гоце Делчев би бил „отвратен“ от политиката на сегашното правителство.

„Гоце Делчев би се притеснил от ВМРО-ОКГ и Мицкоски“, заявиха от СДСМ. "Той се бореше за единство и свобода, а не за разделения и конфликти. Гоце Делчев се бореше за справедливост, а не за престъпност и корупция. Той се бореше за бъдеще, а не за изолация и блокада. Гоце Делчев днес би бил борец за Европейския съюз, а не за политика, която ни връща в 90-те години, политика на разделение и разрушение, политика на военна пропаганда. Днес ВМРО-ОКГ води политика на изкуствени конфликти със съседите, разделение в обществото и блокиране на европейския път", смятат от СДСМ.

Според тях властта в лицето на Мицкоски и ВМРО-ДПМНЕ използват името на Гоце Делчев за своята пропаганда, като същевременно държат Северна Македония като заложник на своята престъпна организация.

„СДСМ продължава да се бори за истинските идеали на Гоце Делчев - за обединена, свободна и европейска Македония“, се казва в изявлението на СДСМ. ОЩЕ: "Нова Македония" оправдава провала на Мицкоски: Северна Македония е в бермудски триъгълник