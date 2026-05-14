Кани я официално: Муцунски иска втора първа среща с външната ни министърка

Македонският външен министър Тимчо Муцунски изглежда, че е поискал втора първа среща с българската си колежка Велислава Петрова - Чамова, научаваме от материал на "360 степени". Той обаче твърди, че това ще е първата официална среща, въпреки кратката среща, която двамата имаха в Брюксел и която той скри от македонската общественост. "Потенциалната среща", каза Муцунски на днешната пресконференция, "ще се проведе в Швеция, където е насрочена среща на външните министри на НАТО след около десет дни".

„Въпреки всичко, което се случи през последните няколко дни, моята позиция беше съвсем ясно артикулирана и обществеността я чу относно онзи необичаен и неприятен епизод от онзи ден. След около десет дни ще бъдем в Швеция на среща на външните министри на държавите-членки на НАТО. По моя инициатива поисках да проведа официална двустранна среща с моя колега от България, на която една от темите за обсъждане ще бъдат тези неевропейски условия, които се налагат на страната ни", добавя македонският външен министър.

Под "неприятен епизод" той има предвид пресилената реакция на Северна Македония за използваното понятие от страна на Велислава Петрова - Чамова "северномакедонски партньори", за което дори привика българския посланик в Скопие.

Скопие има нужда от диалог със София

Въпреки всичко, добавя той, имаме нужда от диалог с България. „Трябва да водим диалог, независимо колко сме съгласни и независимо колко понякога имаме диаметрално противоположни мнения по различни теми. Диалогът не е задължително да означава отстъпки. Това са две напълно различни неща" каза министърът.