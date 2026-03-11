Турция изпрати система за сваляне на най-неуловимите дронове в Кипър (ВИДЕО)

Турция вече е разположила своята 40-милиметрова противодронова система ŞAHİN в Северен Кипър. Системата, която е, разработена от компанията Aselsan, е предназначена за унищожаване на малки безпилотни летателни апарати – особено мини- и микро-дронове. Системата използва 40-мм автоматичен гранатомет с програмируеми въздушно-взривни боеприпаси и е създадена специално като евтино средство за борба с малки по размери дронове, чието сваляне с ракети е изключително скъпоструващо.

Системата бе въведена в турските въоръжени сили около 2022 г. Сега тя ще защитава критичната инфраструктура и военните бази в Кипър - в северната част на острова няколко такива има Турция, а иначе в Кипър има и две британски суверенни военни бази, които са реално британска територия. Отделно самата Национална гвардия на Кипър разполага с десетки казарми, военни летища и съоръжения.

