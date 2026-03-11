Лайфстайл:

Турция изпрати система за сваляне на най-неуловимите дронове в Кипър (ВИДЕО)

11 март 2026, 13:14 часа 728 прочитания 0 коментара
Турция изпрати система за сваляне на най-неуловимите дронове в Кипър (ВИДЕО)

Турция вече е разположила своята 40-милиметрова противодронова система ŞAHİN в Северен Кипър. Системата, която е, разработена от компанията Aselsan, е предназначена за унищожаване на малки безпилотни летателни апарати – особено мини- и микро-дронове. Системата използва 40-мм автоматичен гранатомет с програмируеми въздушно-взривни боеприпаси и е създадена специално като евтино средство за борба с малки по размери дронове, чието сваляне с ракети е изключително скъпоструващо.

Още: Урсула фон дер Лайен: Идва нов световен ред. Турски F-16 в Кипър и зов за санкции срещу САЩ от бивш френски премиер (ВИДЕО)

Системата бе въведена в турските въоръжени сили около 2022 г. Сега тя ще защитава критичната инфраструктура и военните бази в Кипър - в северната част на острова няколко такива има Турция, а иначе в Кипър има и две британски суверенни военни бази, които са реално британска територия. Отделно самата Национална гвардия на Кипър разполага с десетки казарми, военни летища и съоръжения.

Още: Готови да подадат заявление: Кипър иска членство в НАТО

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция Кипър дронове ирански дронове война Иран
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес