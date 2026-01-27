"Полуоевропейски съюз и маловажни граници": Вучич е намислил нещо за Северна Македония и Босна

Сръбският президент Александър Вучич заяви в предаването на Федералното радио и телевизия на Босна и Херцеговина, че границите ще станат по-маловажни, ако всички страни от Западните Балкани се присъединят „към Европейския съюз или някакъв вид полуевропейски съюз“. Той също не изключи възможността страните от Западните Балкани да станат членове на Европейския съюз заедно с Украйна чрез ускорена процедура, което е част от процеса, по който се работи като част от постигането на решение за прекратяване на войната, предаде македонската медия "Независен".

Той обясни, че се разработва специален подход като част от мирното споразумение за Украйна, така че страната да стане член от 1 януари 2027 г., което оцени като възможност за страните от Западните Балкани, които са извън Европейския съюз.

„За това се борих. Не само за Сърбия, но и за Босна и Херцеговина и Северна Македония“, добави Вучич. На въпрос дали подобен сценарий е реалистичен, сръбският президент отговори: „Не съм сигурен, но не бих изключил тази възможност".

Вучич отрича да е замесен в "Сараевското Сафари"

Сръбският президент нарече твърденията, че е използвал снайпер, за да стреля в Сараево по време на войната, което се разследва по дело, наречено „Сараевско Сафари“, прословути лъжи.

„Нито съм убивал, нито съм стрелял, нито нещо подобно“, каза Вучич. Той нарече журналиста Домагой Маргетич, който публикува няколко документа за предполагаемото участие на Вучич в тероризирането на гражданите на Сараево, лъжец и измамник. ОЩЕ: "Сараевското сафари": Платен "лов на хора" по време на войната в Босна и Херцеговина