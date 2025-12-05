Войната в Украйна:

"Сърбия се въздигна като феникс от пепелта": Вучич нападна Хърватия, намеси и България

Сърбия се въздигна като феникс от пепелта, заяви сръбският президент Александър Вучич във връзка с отношенията с Хърватия. Той твърди, че Загреб блокира европейския път на Сърбия, предаде kajgana. „Защо съседите ни не искат да сме в ЕС? Причината е проста. Те си мислеха, че в момента, в който влязат в ЕС и НАТО и когато тези, които не са се отнасяли към страната си, да речем, като към домакин, ще бъдат на власт в Сърбия, че всичко е свършено и че те ще станат доминиращата сила от Триглав до Истанбул по различни начини, и разбира се в района до България и Гърция“, каза Вучич, съобщиха сръбските таблоиди.

Фениксът, силата на Сърбия и Хърватия

„След като Сърбия се издигна, буквално като феникс от пепелта, събуди се и стана по-силна, те искат да ограничат силата на Сърбия. И в това няма голяма философия. Затова са обединени с Прищина, Тирана и всички останали“, каза Вучич.

Говорейки за отварянето на Клъстер 3 в преговорите за присъединяване на Сърбия към ЕС, Вучич заяви, че не е оптимист. Става въпрос за пакет от осем глави, свързани с медиите, социалната политика и заетостта, предприемачеството и промишлеността, образованието и културата и митническия съюз. 

„Направихме всичко, опитахме се, когато бъде взето решение да не се отваря клъстерът, тогава би било по-добре Ана Бърнабич да ви каже защо не се е случило. Бих бил най-щастлив, ако се отвори“, каза Вучич. ОЩЕ: Вучич зад волана: Боже, очаквам големи успехи на Сърбия и променено лице (ВИДЕО)

Деница Китанова
