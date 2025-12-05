"Никола, намери си хоби": Груевски и Заев в онлайн дуел, споменаха и Русия

Бившите македонски премиери Зоран Заев и Никола Груевски се впуснаха в разгорещен онлайн скандал във "Фейсбук" разменяйки си остри обвинения в корупция, бизнес интереси и политическо лицемерие. Темите включват златната виза за Дубай, връзките с Русия и скандалите по време на кризата с COVID-19, предаде македонският филиал на "Дойче веле". Припомняме, че единият е известен с това, че подписа Договора за приятелство добросъседство с България, а другият с омразата си към българите.

Обвиненията на Груевски

Груевски, който е в изгнание в Унгария, атакува Заев и бившия министър на здравеопазването и настоящ лидер на СДСМ Венко Филипче в дълга публикация във Facebook. Според него двамата „говорят едно у дома, правят друго навън“.

Той поиска от Филипче да покаже документи, че е получил златната виза в Дубай като лекар, а не като партньор в компании, свързани със Заев.

Груевски твърди, че получаването на такава виза изисква инвестиция от поне 550 000 долара, сума, която според него Филипче не би могъл да спечели само от лекарска заплата. Груевски също така атакува Заев за предполагаеми бизнес връзки с руски компании, въпреки че той публично подкрепяше западните санкции срещу Русия. Освен това, той му напомни за аферата от времето на кризата с Ковид, когато според него Заев и Филипче са се опитвали да набавят ваксини от Китай чрез собствената си компания за препродажба.

Заев отвръща: „Никола, намери си хоби!“

Заев не остана длъжен, като също отвърна в свой пост. В публикацията си във Facebook той написа на Груевски: „Никола, наистина ти е скучно, нали?! Можеше да си излежиш присъдата и да покажеш достойнство, вместо да пишеш епоси за бягство".

Той обвини Груевски, че се „къпе в крадените пари на гражданите“ и му каза да си намери хоби, със саркастичен коментар: „Научи ли се да правиш гулаш?“.

Заев завърши с послание, че Македония е „пълноправен член на НАТО" и че няма връзки с Русия: „Дори да съм жаден, Русия няма да ми даде и капка вода, камо ли бизнес".