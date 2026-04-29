Стерьовски пак се активира: Хвана го антибългарска параноя в съда

Лидерът на македонската партия в Албания Васил Стерьовски, който е известен като проводник на език на омразата срещу българите в Албания, изглежда отново се активирал. Този път той е правил истински циркове в албански съд, като дори го е хванала някакъв вид антибългарска параноя. За това научаваме от македонският вестник "Илинден", официоз на другата антибългарски настроенамакедонска организация в Албания - "Илинден - Тирана", но и от македонската медия express.mk.

От материалите разбираме, че случаят се е разиграл в Основния съд в Корча и в него става дума за дело на фондация "Българска памет" на Милен Врабевски срещу Македонския алианс за европейска интеграция (IAEI) и неговия председател Васил Стерьовски.

Стерьовски обвинява фондацията, че е "инструмент на българската държава за асимилация на македонското малцинство в Албания". Това е негова отдавнашна теза, като неговата партия и другата македонска организация не са известни с нещо особено, освен да мразят българите.

Докато фондацията "Българска памет" е позната сред българите в Албания, тъй като организира безплатни прегледи със специалисти от България, редица образователни и културни инициативи. През годините фондацията прави и огромни дарения в регионите, населени с българи.

Антибългарската параноя на Стерьовски

Освен всичко Стерьовски е поискал да бъде остранен от съда "агент на българската разузнавателна служба Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС)".

В материалите на македонския вестник "Илинден" и в македонския сайт не е уточнено кого точно има предвид Стерьовски, но е очевидно, че го е хванала някакъв вид антибългарска параноя.

Той, както и въпроснсите медии, трябва да ограмотят, защото ДАНС не е разузнавателна служба, а контраразузнавателна. България има две разузнавателни служби и те са Държавна агенция "Разузнаване" ДАР и служба "Военно разузнаване".

Съдията е отговорила на искането на Стерьовски, като е казала, че изслушването е публично и че присъствието е разрешено на всички заинтересовани, като добави, че не познава лицето в съдебната зала. След нейната покана лицето се представило като консул на България, на което Стерьовски реагирал, твърдейки, че не е дипломатически представител, а агент на Държавната агенция за национална сигурност. Впоследствие, според двете публикации, съдия Джентиана Суколари е отложила изслушването и насрочила следващото заседание за 30 юни 2026 г.