Стрелба в Гърция: Пенсионер нахлу с пушка в социална агенция

Мъж е открил огън в клон на Единната организация за социално осигуряване (EFKA) в гръцката столица Атина и по-конкретно в квартал Керамикос. За случая съобщи гръцкото издание Kathimerini. В медията нямаше повече подробности за инцидента. Информацията на гръцкия сайт newsit.gr обаче сочи, че стрелецът е възрастен мъж. Той влязъл в сградата на агенцията с пушка и е започнал да стреля.

Изглежда, че поне един човек е ранен в крака. Той е служител на клона и служителите са му поставили турникет, за да спрат кървенето.

Стрелецът е избягал и няма информация дали към момента е заловен.

Стрелба и в Албания

Припомняме, че преди дни мъж и жена в Албания загинаха след като бяха обсипани с куршуми посред бял ден, предаде албанската телевизия Top Chanel. Инцидентът е станал през уикенда в Балдре, Лежа. Колата, в която двойката е пътувала е била улучена от над 30 куршума, оставяйки ги мъртви на място. Полицията е на мястото на инцидента и работи по залавянето на извършителите. Първоначалната информация е, че движещият се автомобил, в който се е намирала двойката, е бил прострелян с автоматично оръжие от друг автомобил, който също се е движел.

Нападателите веднага са избягали от местопрестъплението след стрелбата,допълва македонската медия 4News.