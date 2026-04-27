Разстреляха мъж и жена в Албания с 30 куршума (ВИДЕО)

Мъж и жена в Албания загинаха след като бяха обсипани с куршуми посред бял ден, предаде албанската телевизия Top Chanel. Инцидентът е станал през уикенда в Балдре, Лежа. Колата, в която двойката е пътувала е била улучена от над 30 куршума, оставяйки ги мъртви на място. Полицията е на мястото на инцидента и работи по залавянето на извършителите. Първоначалната информация е, че движещият се автомобил, в който се е намирала двойката, е бил прострелян с автоматично оръжие от друг автомобил, който също се е движел.

Нападателите веднага са избягали от местопрестъплението след стрелбата,допълва македонската медия 4News.

Кадри показват момента, в който разследващият екип се опитва да извади от колата телата на двете жертви, Крешник и Гентяна Муечи, убити при нападението.

Чисто ли е миналото на жертвата?

Установено е, че жертвата е била арестувана през октомври 2017 г. като заподозрян в убийството на гражданина Генджи Мхилай в Шкодра. Муджеджи, 30-годишен по това време, е обвинен в престъплението „предумишлено убийство“, извършено в съучастие.

Съобщава се също, че жертвата, Крешник Муджеджи, е получил оплаквания в полицията от собствените си родители за домашно насилие.

Междувременно, както съобщава кореспондентът на Top Channel Бриксилда Деда, жертвата е организирала вчера в селото си честване на Свети Марк, близо до кръст, поставен на планината в този район, традиция от четири години.